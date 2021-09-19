Названы технологии, которые США украли у России

Наука и технологии
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Названы технологии, которые США украли у РоссииНачалось это в XIX веке
"Лайф" сообщил, какие разработки на самом деле принадлежат российским учёным и как США удалось присвоить эти изобретения себе.
Издание "Лайф" перечислило семь научных разработок, которые Соединённые Штаты позаимствовали у России.
- Электродвигатель. В 1834 году российский исследователь Борис Якоби создал электродвигатель. При этом почему-то во всём мире считается, что изобрёл такой двигатель американец Томас Дэвенпорт, который просто первым успел получить патент.
- Синтетический каучук. Его производство из бутадиена - разработка Ивана Кондакова. Придумал учёный этот способ в 1901 году, но при этом ему пришлось оставить его из-за бюрократии. А воспользовались методом в Германии. В Советском же государстве начали производить искусственный каучук лишь в 1931 году.
- Расчёты полёта на Луну. Их использовали американцы в собственной Лунной программе. А настоящий автор расчётов - советский механик Юрий Кондатюк (настоящее имя - Александр Шаргей), который так и не стал известен и умер во время Великой Отечественной.
- Мобильный телефон. Радиоинженер Леонид Куприянович ещё в 1957 году придумал модель радиотелефона, масса которого была 70 граммов. С помощью базовой станции этот аппарат мог связываться с городской телефонной станцией. Для Москвы необходимо было создать 10 подобных станций. Но власти СССР решили, что с таким устройством неудобно шпионить, поэтому не стали его производить. После этого Куприянович написал о своей разработке в журналы "За рулём", "Юный техник". Из них узнали о таких средствах связи в Болгарии, где и стали производить телефоны. Затем технология перешла на Запад. Считается, что официально создал мобильный телефон американец Мартин Купер.
- Компьютер. Арсений Горохов из-за бюрократии получил подтверждение изобретения на несколько лет позже - в 1973 году (а открытие было сделано в 1968-м). Перед этим в 1969 году он опубликовал в "Бюллетене изобретений, открытий и товарных знаков" описание своего "интеллектора" (так он назвал компьютер). А в США в этом же году оказались проданы первые домашние ПК.
- Двуосный вертолёт. В СССР учёные смогли создать двуосный вертолёт, и он оказался единственной страной, которая смогла этого достичь. Более того, американские исследователи позднее сказали, что "открытость документации" инженеров дала им возможность сконструировать дальние ударные и разведывательно-ударные вертолёты.
- Шаттл "Бор-4". Эта система запуска космического челнока в итоге не была использована. Провели только её испытания. Челнок "Бор-4" четырежды запустили в космос, и потом четыре раза он вернулся на Землю. Последнее возвращение сняли австралийцы. Затем фото "Бора-4" получили американцы и применили эту технологию при создании шаттлов Dream Chaser. Правда, они так и не поняли, каким образом у советского челнока менялась геометрия крыла.