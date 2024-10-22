Названы удивительные способы, при помощи которых деревья предотвращают наводнения

Перехват осадков. Полог леса действует как гигантский зонтик, который улавливает и удерживает дождевую воду до того, как она достигнет земли. Это замедляет скорость, с которой дождь достигает почвы, позволяя воде постепенно просачиваться в землю, а не устремляться прямо в реки и водотоки. Кроме того, деревья удаляют воду из водосборов через эвапотранспирацию, когда влага испаряется с поверхности почвы и выделяется из листьев растений и других поверхностей.

Поддержание чистоты рек. Когда деревьев нет, то дождь может смыть много почвы (и загрязняющих веществ) в реки. При этом корни деревьев работают как якоря, удерживая почву на месте и не давая ей течь в водоёмы. Это позволяет сохранять реки чистыми, останавливает образование осадков, помогает лучше справляться с паводковыми водами.

Впитывание и хранение воды. Деревья улучшают способность почвы впитывать воду. Их корни проникают глубоко в землю и создают предпочтительные пути потока. За счёт этого вода впитывается в почвенный профиль, а не стекает по поверхности.