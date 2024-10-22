Названы удивительные способы, при помощи которых деревья предотвращают наводнения

Названы удивительные способы, при помощи которых деревья предотвращают наводненияСкорее всего, вы даже об этом не знали
Перехват осадков. Полог леса действует как гигантский зонтик, который улавливает и удерживает дождевую воду до того, как она достигнет земли. Это замедляет скорость, с которой дождь достигает почвы, позволяя воде постепенно просачиваться в землю, а не устремляться прямо в реки и водотоки. Кроме того, деревья удаляют воду из водосборов через эвапотранспирацию, когда влага испаряется с поверхности почвы и выделяется из листьев растений и других поверхностей.
Поддержание чистоты рек. Когда деревьев нет, то дождь может смыть много почвы (и загрязняющих веществ) в реки. При этом корни деревьев работают как якоря, удерживая почву на месте и не давая ей течь в водоёмы. Это позволяет сохранять реки чистыми, останавливает образование осадков, помогает лучше справляться с паводковыми водами.
Впитывание и хранение воды. Деревья улучшают способность почвы впитывать воду. Их корни проникают глубоко в землю и создают предпочтительные пути потока. За счёт этого вода впитывается в почвенный профиль, а не стекает по поверхности.
Уменьшение поверхностного стока. Когда на голой земле идёт сильный дождь, вода быстро стекает. Это может вызвать наводнения. Деревья благодаря своим корням, опавшим листьям замедляют этот процесс.
Остановка наводнений. Под землёй корни деревьев выпивают много воды, что уменьшает скорость потока дождевой воды. Когда паводковые воды попадают в лес, стволы деревьев действуют как естественный барьер или стена. В результате вода не устремляется сразу в другие районы и не вызывает более крупных наводнений.