Названы вещи, которые нельзя хранить в кошельке

Документы. Многие в кошелёк кладут права или паспорт. Однако это очень рискованно, особенно если вы потеряете кошелёк или у вас его украдут.

ПИН-коды и пароли. В этом случае воры или мошенники могут получить доступ к вашим аккаунтам, если возьмут кошелёк. Лучше хранить коды и пароли в специальных приложениях.

Дополнительные кредитные и дебетовые карты. Злоумышленники могут использовать все ваши карты для покупок, если вы не успеете их заблокировать. Лучше носите с собой те карты, которые вам нужны ежедневно.