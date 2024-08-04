Названы вещи, которые нельзя хранить в кошельке

Опубликовано 04 августа 2024, 09:45
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Названы вещи, которые нельзя хранить в кошелькеПроверьте себя
Всем известно, что в кошелёк лучше класть деньги и несколько банковских карт. Однако многие пренебрегают этим правилом. Вот какие вещи лучше вообще убрать из бумажника.
Документы. Многие в кошелёк кладут права или паспорт. Однако это очень рискованно, особенно если вы потеряете кошелёк или у вас его украдут.
ПИН-коды и пароли. В этом случае воры или мошенники могут получить доступ к вашим аккаунтам, если возьмут кошелёк. Лучше хранить коды и пароли в специальных приложениях.
Дополнительные кредитные и дебетовые карты. Злоумышленники могут использовать все ваши карты для покупок, если вы не успеете их заблокировать. Лучше носите с собой те карты, которые вам нужны ежедневно.
Запасные ключи. Лучше их оставлять и родственников и друзей, которым вы доверяете.
Чеки и квитанции с личными данными. На некоторых таких документах могут содержаться ваши личные данные.