Названы виды рыбы, которые всегда продаются без головы. Вот с чем это связано

Хек. Он имеет мягкое, нежное мясо белого цвета. Иногда такие рыбы достигают в длину 1,5 м. Продаются они без головы по нескольким причинам. Во-первых, это устрашающий внешний вид, во-вторых — экономия веса и места при транспортировке рыбы.

Зубатка. Мясо этой рыбы жирное и нежное, а приготовить её довольно быстро и просто. К тому же костей у зубатки почти нет. Зубы у неё острые, они напоминают бульдожьи. Это одна из причин, почему этой рыбе отрезают голову. Также этот процесс упрощает хранение и транспортировку.