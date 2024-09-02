Названы виды рыбы, которые всегда продаются без головы. Вот с чем это связано

Названы виды рыбы, которые всегда продаются без головы. Вот с чем это связаноВ основном это хищные рыбы
Хек. Он имеет мягкое, нежное мясо белого цвета. Иногда такие рыбы достигают в длину 1,5 м. Продаются они без головы по нескольким причинам. Во-первых, это устрашающий внешний вид, во-вторых — экономия веса и места при транспортировке рыбы.
Зубатка. Мясо этой рыбы жирное и нежное, а приготовить её довольно быстро и просто. К тому же костей у зубатки почти нет. Зубы у неё острые, они напоминают бульдожьи. Это одна из причин, почему этой рыбе отрезают голову. Также этот процесс упрощает хранение и транспортировку.
Палтус. Это крупная морская рыба. Мясо у неё вкусное и нежное. Голова у неё весит довольно много, а съедобного мясо в ней почти нет. Поэтому её и отрезают обычно сразу после улова.
Барракуда. Вкус её мяса довольно специфический. За счёт своей текстуры оно подходит для запекания, жарки, приготовления на гриле. Продаётся без головы эта рыба из-за того, что выглядит она не особо привлекательно и в ней мало мяса.