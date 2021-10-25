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Названы восемь лучших гаджетов для мотоциклистов

Эти устройства точно понадобятся в поездках
Редакция журнала BBC Science Focus Magazine поделилась списком самых полезных для мотоциклистов устройств 2021 года.
Названы восемь лучших гаджетов для мотоциклистов

В подборку от BBC Science Focus Magazine вошли девайсы на все случаи жизни. Они помогут и обеспечить безопасность мотоцикла, защитить его от поломок, и заснять происходящее за рулём.

  1. GoPro Hero10. Камера, которая легко устанавливается на какой-либо объект и позволяет снимать всю поездку. Она водонепроницаема, обеспечивает плавность съёмки, имеет отзывчивое сенсорное управление. Даже при недостатке освещения качество видео будет хорошим. Также здесь есть различные функции, например замедленная съёмка.
  1. Garmin ZUMO 595LM. Удобный навигатор для мотоцикла. Garmin Adventurous позволяет прокладывать даже самые сложные маршруты, при этом о ж/д переездах и резких поворотах система предупреждает заранее. Ярким сенсорным дисплеем с диагональю 5 дюймов можно пользоваться даже в перчатках.
  1. Набор инструментов для мотоциклов Oxford pro. В комплект входят 27 инструментов. При этом размер самой сумки регулируется и может уменьшаться до 18 x 10,5 x 4 см. Это очень удобно в длительных поездках.
  1. Battery tender QDC USB motorcycle charger. Это мини-устройство позволит заряжать оборудование (смартфон, планшет и пр.) через USB от аккумулятора мотоцикла. Мощность - 12 Вт.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Замок на тормозной диск с сигнализацией. При обнаружении подозрительной активности запускается сирена громкостью до 100 дБ. Правда, этот вариант подойдёт, только если вы оставляете мотоцикл где-то на короткое время. В комплекте с устройством идёт чехол и ключи.
  1. Замок для шлема. При помощи этого устройства вы надёжно закрепите шлем на мотоцикле. Для открытия используется кодовый замок. Подойдёт этот гаджет тоже для коротких остановок.
  1. Рюкзак для мотоцикла Ogio. Рюкзак сделан из устойчивого к погодным условиям материала, имеет специальное отделение для ноутбука. Поместится в этот рюкзак многое, включая обувь и шлем.
  1. Кожаные перчатки для мотоцикла Richa GTX. Благодаря дышащей мембране Gore-Tex руки в перчатках будут находиться в тепле и не промокнут даже во время дождя. Есть здесь и светоотражающие детали, двойная застёжка. Использовать перчатки лучше всего осенью и весной.
Источник: BBC Science Focus Magazine