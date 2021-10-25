Названы восемь лучших гаджетов для мотоциклистов

В подборку от BBC Science Focus Magazine вошли девайсы на все случаи жизни. Они помогут и обеспечить безопасность мотоцикла, защитить его от поломок, и заснять происходящее за рулём.

GoPro Hero10. Камера, которая легко устанавливается на какой-либо объект и позволяет снимать всю поездку. Она водонепроницаема, обеспечивает плавность съёмки, имеет отзывчивое сенсорное управление. Даже при недостатке освещения качество видео будет хорошим. Также здесь есть различные функции, например замедленная съёмка.

Garmin ZUMO 595LM. Удобный навигатор для мотоцикла. Garmin Adventurous позволяет прокладывать даже самые сложные маршруты, при этом о ж/д переездах и резких поворотах система предупреждает заранее. Ярким сенсорным дисплеем с диагональю 5 дюймов можно пользоваться даже в перчатках.

Набор инструментов для мотоциклов Oxford pro. В комплект входят 27 инструментов. При этом размер самой сумки регулируется и может уменьшаться до 18 x 10,5 x 4 см. Это очень удобно в длительных поездках.