Названы восемь лучших гаджетов для мотоциклистов

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Названы восемь лучших гаджетов для мотоциклистовЭти устройства точно понадобятся в поездках
Редакция журнала BBC Science Focus Magazine поделилась списком самых полезных для мотоциклистов устройств 2021 года.
В подборку от BBC Science Focus Magazine вошли девайсы на все случаи жизни. Они помогут и обеспечить безопасность мотоцикла, защитить его от поломок, и заснять происходящее за рулём.
- GoPro Hero10. Камера, которая легко устанавливается на какой-либо объект и позволяет снимать всю поездку. Она водонепроницаема, обеспечивает плавность съёмки, имеет отзывчивое сенсорное управление. Даже при недостатке освещения качество видео будет хорошим. Также здесь есть различные функции, например замедленная съёмка.
- Garmin ZUMO 595LM. Удобный навигатор для мотоцикла. Garmin Adventurous позволяет прокладывать даже самые сложные маршруты, при этом о ж/д переездах и резких поворотах система предупреждает заранее. Ярким сенсорным дисплеем с диагональю 5 дюймов можно пользоваться даже в перчатках.
- Набор инструментов для мотоциклов Oxford pro. В комплект входят 27 инструментов. При этом размер самой сумки регулируется и может уменьшаться до 18 x 10,5 x 4 см. Это очень удобно в длительных поездках.
- Battery tender QDC USB motorcycle charger. Это мини-устройство позволит заряжать оборудование (смартфон, планшет и пр.) через USB от аккумулятора мотоцикла. Мощность - 12 Вт.
- Замок на тормозной диск с сигнализацией. При обнаружении подозрительной активности запускается сирена громкостью до 100 дБ. Правда, этот вариант подойдёт, только если вы оставляете мотоцикл где-то на короткое время. В комплекте с устройством идёт чехол и ключи.
- Замок для шлема. При помощи этого устройства вы надёжно закрепите шлем на мотоцикле. Для открытия используется кодовый замок. Подойдёт этот гаджет тоже для коротких остановок.
- Рюкзак для мотоцикла Ogio. Рюкзак сделан из устойчивого к погодным условиям материала, имеет специальное отделение для ноутбука. Поместится в этот рюкзак многое, включая обувь и шлем.
- Кожаные перчатки для мотоцикла Richa GTX. Благодаря дышащей мембране Gore-Tex руки в перчатках будут находиться в тепле и не промокнут даже во время дождя. Есть здесь и светоотражающие детали, двойная застёжка. Использовать перчатки лучше всего осенью и весной.
Источник: BBC Science Focus Magazine