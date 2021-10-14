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Названы восемь лучших устройств для ванной на 2021 год

Они облегчат выполнение повседневных задач

Британское издание BBC Science Focus рассказало, к каким современным гаджетам для ванной точно нужно присмотреться. Они значительно упростят жизнь.