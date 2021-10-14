Названы восемь лучших устройств для ванной на 2021 год

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Названы восемь лучших устройств для ванной на 2021 годОни облегчат выполнение повседневных задач
Британское издание BBC Science Focus рассказало, к каким современным гаджетам для ванной точно нужно присмотреться. Они значительно упростят жизнь.
В подборку издания вошли восемь интересных устройств.
- Withings Body+ Smart Scale. Это весы, которые способны измерять множество параметров вашего тела сразу. К примеру, ИМТ, массу тела, процент жира и воды, мышечную и костную массу. Отслеживать всё можно через мобильное приложение. Также можно все данные синхронизировать с такими приложениями, как Apple Health, Fitbit, Google Fit. Также он может мониторить состояние здоровья восьми человек одновременно.
- John Lewis & Partners Spectrum DAB/FM Portable Digital Shower Radio. Это небольшое радио для душа позволит насладиться музыкой в любое время. В нём установлен динамик на 8 Вт, есть влагозащита и удобная ручка. Кроме того, при желании можно слушать любимые треки и в наушниках.
- Designer backlit LED Bathroom Mirror. Подсветку у этого зеркала можно настроить самостоятельно, а ещё у него есть встроенные динамики. То есть вы с лёгкостью можете через Bluetooth воспроизводить любимые песни. Ещё есть возможность проверять с помощью этого устройства погоду и время.
- GRANDMA SHARK Retractable Bamboo Bath Tray. Этот поднос отлично подойдёт любителям просмотра фильмов во время принятия ванны. На него можно положить любимые напитки или продукты, а рядом установить планшет или ноутбук. Конструкция регулируется по длине: от 75 до 108,5 см.
- Oral-B Genius 9000. Электрическая зубная щётка, которая способна работать без подзарядки две недели. В комплекте с ней идёт USB-футляр для зарядки. Специальные датчики, установленные в щётке, определяют области зубов, которые необходимо прочистить более тщательно, а также сигнализируют о слишком большом давлении на дёсны во время чистки. Всего здесь шесть режимов работы.
- SonicScrubber. Вообще это можно назвать электрической щёткой для чистки раковин и кранов. В комплекте - четыре сменные насадки для различных поверхностей. Скорость движения головки устройства - 10 тысяч раз в минуту.
- Держатель для бумажных рулонов Joseph Joseph. Этот держатель оснащён специальным ящичком для мобильного телефона. Также здесь используется технология, которая не даёт рулону бумаги распуститься.
- Пресс для тюбиков Upcircle. Этот маленький гаджет поможет выдавить пасту, крем и пр. из любых тюбиков. Инструмент сам по себе довольно прочный: изготовлен из металлического сплава.