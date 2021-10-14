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Названы восемь лучших устройств для ванной на 2021 год

Они облегчат выполнение повседневных задач
Британское издание BBC Science Focus рассказало, к каким современным гаджетам для ванной точно нужно присмотреться. Они значительно упростят жизнь.
Названы восемь лучших устройств для ванной на 2021 год

В подборку издания вошли восемь интересных устройств.

  1. Withings Body+ Smart Scale. Это весы, которые способны измерять множество параметров вашего тела сразу. К примеру, ИМТ, массу тела, процент жира и воды, мышечную и костную массу. Отслеживать всё можно через мобильное приложение. Также можно все данные синхронизировать с такими приложениями, как Apple Health, Fitbit, Google Fit. Также он может мониторить состояние здоровья восьми человек одновременно.
  1. John Lewis & Partners Spectrum DAB/FM Portable Digital Shower Radio. Это небольшое радио для душа позволит насладиться музыкой в любое время. В нём установлен динамик на 8 Вт, есть влагозащита и удобная ручка. Кроме того, при желании можно слушать любимые треки и в наушниках.
  1. Designer backlit LED Bathroom Mirror. Подсветку у этого зеркала можно настроить самостоятельно, а ещё у него есть встроенные динамики. То есть вы с лёгкостью можете через Bluetooth воспроизводить любимые песни. Ещё есть возможность проверять с помощью этого устройства погоду и время.
  1. GRANDMA SHARK Retractable Bamboo Bath Tray. Этот поднос отлично подойдёт любителям просмотра фильмов во время принятия ванны. На него можно положить любимые напитки или продукты, а рядом установить планшет или ноутбук. Конструкция регулируется по длине: от 75 до 108,5 см.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Oral-B Genius 9000. Электрическая зубная щётка, которая способна работать без подзарядки две недели. В комплекте с ней идёт USB-футляр для зарядки. Специальные датчики, установленные в щётке, определяют области зубов, которые необходимо прочистить более тщательно, а также сигнализируют о слишком большом давлении на дёсны во время чистки. Всего здесь шесть режимов работы.
  1. SonicScrubber. Вообще это можно назвать электрической щёткой для чистки раковин и кранов. В комплекте - четыре сменные насадки для различных поверхностей. Скорость движения головки устройства - 10 тысяч раз в минуту.
  1. Держатель для бумажных рулонов Joseph Joseph. Этот держатель оснащён специальным ящичком для мобильного телефона. Также здесь используется технология, которая не даёт рулону бумаги распуститься.
  1. Пресс для тюбиков Upcircle. Этот маленький гаджет поможет выдавить пасту, крем и пр. из любых тюбиков. Инструмент сам по себе довольно прочный: изготовлен из металлического сплава.