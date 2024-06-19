Названы животные, которые живут дольше человека

Гренландская полярная акула. Она способна жить 300, 400 и больше лет. Обитают такие акулы в Северном Ледовитом океане. Их долголетие связано с медленным обменом веществ, низкой температурой окружающей среды.

Галапагосская черепаха. Эта черепаха живёт 150−200 лет. Её можно встретить на Галапагосских островах. Так долго она может прожить благодаря диете, состоящей из растений. А ещё у неё на островах нет естественных хищников.