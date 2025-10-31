“Не все мухоморы одинаково опасны” и другие малоизвестные факты об этих грибах

Мухоморы и их вред. На самом деле среди этих грибов есть и смертельно ядовитые, и условно съедобные. К примеру, мухомор красный (Amanita muscaria) действительно приводит к галлюцинациям и отравлениям, но редко к летальному исходу. А вот мухомор пантерный или бледная поганка даже в малых дозах смертельно опасны.

Название гриба. Существует версия, что мухомор происходит от слов «мухмур», «махмыр», «махмур», которые означают опьянение, наваждение.

Вдохновляющий гриб. Северные народы использовали мухоморы в шаманских практиках для вхождения в мир духов. Также гриб появляется в иллюстрациях к сказкам братьев Гримм, в «Алисе в стране чудес», на картинах сюрреалистов.