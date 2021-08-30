Нейрофизиолог объяснила, как на нас воздействуют прикосновения

Нейрофизиолог объяснила, как на нас воздействуют прикосновенияИ как прикасаться, чтобы они успокаивали
Если человек знаком вам не очень хорошо, отмечает эксперт, то можно дотронуться до его плеча или предплечья. При этом ладонь нужно просто положить, не двигая ей. Это связано с тем, что поглаживания воспринимаются как нечто более интимное и человеку может стать неловко, если кто-то малознакомый будет его гладить, а не просто положить на плечо руку.
В целом Хелена Баклунд Васлинг рекомендует не ограничивать в повседневной жизни себя в прикосновениях. Они делают нас более счастливыми и спокойными, дают понять, что мы часть группы и окружающие готовы уделять нам внимание. Это в целом очень мощный способ коммуникации и выражения своего эмоционального состояния. Сразу после прикосновения к кому-либо эмоциональный баланс в организме изменяется, подчёркивает специалист. Можно, например, во время разговора дотронуться до предплечья коллеги или положить руку ему на плечо.
Кроме того, поглаживание домашних животных тоже успокаивает. Согласно результатам исследований, проведённых сотрудниками Института Шёвде, у тех, кто часто гладит своих питомцев (собак), наблюдается меньше гормонов стресса и более низкое давление.
Под прикосновениями, говорит врач, необязательно понимать объятия. Это могут быть и простые похлопывания по плечу или лёгкие естественные касания, которые окружающие почти не замечают. В 1986 году было проведено исследование, которое показало, что официантка получала больше чаевых, если прикасалась к плечу клиентов. Специалист объясняет это тем, что с точки зрения посетителя ресторана или кафе благодаря прикосновениям девушка словно очеловечивалась и между ними возникали некие отношения.
При этом не стоит людей крепко и внезапно хватать: это может быть воспринято как агрессия. Собеседники в таком случае не успокаиваются, а настораживаются, испытывая стресс. Ещё человек может негативно воспринять прикосновение, если оно происходит в неподходящее время или если прикасаются к неподходящей для этого части тела.