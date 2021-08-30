Нейрофизиолог объяснила, как на нас воздействуют прикосновения

Если человек знаком вам не очень хорошо, отмечает эксперт, то можно дотронуться до его плеча или предплечья. При этом ладонь нужно просто положить, не двигая ей. Это связано с тем, что поглаживания воспринимаются как нечто более интимное и человеку может стать неловко, если кто-то малознакомый будет его гладить, а не просто положить на плечо руку.

В целом Хелена Баклунд Васлинг рекомендует не ограничивать в повседневной жизни себя в прикосновениях. Они делают нас более счастливыми и спокойными, дают понять, что мы часть группы и окружающие готовы уделять нам внимание. Это в целом очень мощный способ коммуникации и выражения своего эмоционального состояния. Сразу после прикосновения к кому-либо эмоциональный баланс в организме изменяется, подчёркивает специалист. Можно, например, во время разговора дотронуться до предплечья коллеги или положить руку ему на плечо.