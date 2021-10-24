Нейросеть будет определять аномалии на медицинских снимках пациентов

Исследователи из исследовательского подразделения Philips, Сколтеха, Франкфуртского университета имени Гёте смогли обучить нейросеть определять аномалии на рентгеновских снимках. Об этом говорится в публикации в журнале ​​IEEE Access. По сравнению с уже существующими подобными технологиями эта показывает лучшие результаты.

Системе гораздо проще найти аномалии на обычных изображениях, чем на медицинских снимках. Связано это с тем, по словам Дмитрия Дылова, руководителя исследования, профессора Сколтеха, что случаи болезни часто очень похожи на норму, к тому же аномалии встречаются реже.