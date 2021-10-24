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Нейросеть будет определять аномалии на медицинских снимках пациентов

Это позволит быстрее и проще диагностировать заболевания
Учёные создали новый метод, основанный на анализе и выявлении нейросетью аномалий на рентгеновских и других медицинских снимках. Об этом сообщает портал «Научная Россия».
Нейросеть будет определять аномалии на медицинских снимках пациентов

Исследователи из исследовательского подразделения Philips, Сколтеха, Франкфуртского университета имени Гёте смогли обучить нейросеть определять аномалии на рентгеновских снимках. Об этом говорится в публикации в журнале ​​IEEE Access. По сравнению с уже существующими подобными технологиями эта показывает лучшие результаты.

Системе гораздо проще найти аномалии на обычных изображениях, чем на медицинских снимках. Связано это с тем, по словам Дмитрия Дылова, руководителя исследования, профессора Сколтеха, что случаи болезни часто очень похожи на норму, к тому же аномалии встречаются реже.

Нейросеть будет определять аномалии на медицинских снимках пациентов

Тестирование новой технологии прошло на рентгеновских снимках и на снимках гистологического исследования ткани. Алгоритм должен был найти случаи рака молочной железы. В целом нейросеть оказывалась лучше аналогов, но при этом точность определения была разной в зависимости от изображений. Учёные отмечают, что их система пытается действовать так, как повёл бы себя в этом случае врач.

Авторы исследования уверены, что подобный метод можно применять для анализа медицинских снимков различных видов.

Источник: Научная Россия