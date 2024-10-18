Новые часы Apple Watch 10 и Ultra 2 сравнили между собой и со старыми моделями

В комплекте с обоими часами идёт USB-кабель с магнитным креплением и базовые ремешки. Что касается габаритов, то Ultra 2 2024 ощущаются более массивными по сравнению с обычными Watch 10. При этом по датчикам между ними разницы нет.

Оба дисплея у Watch 10 и Ultra 2 выполнены по технологии Retina LTPO OLED. У обычных Watch 10 стоит 2-дюймовый экран, у Ultra 2 — на 1,2 дюйма. Визуально выглядят дисплеи одинаково.

Часы Watch 10 работают на процессоре S10 SIP, а Ultra 2 — S9 SIP. Ёмкость аккумулятора у Ultra 2 2024 — 564 мА*ч, а у Watch 10 — неизвестна. В реальности Series 10 живут ровно сутки, а Ultra 2 могут продержаться два дня. Если сравнивать с Series 7, то они работают чуть меньше суток, но и экран у них меньше. При этом Ultra 2 2023 способны были работать два дня и три ночи подряд по сравнению с новыми Ultra 2.

Обе модели часов поддерживают зарядку на 20 Вт. Конечно, быстрее заряжаются обычные 10 Series за счёт меньшей батареи.