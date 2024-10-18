Новые часы Apple Watch 10 и Ultra 2 сравнили между собой и со старыми моделями

Новые часы Apple Watch 10 и Ultra 2 сравнили между собой и со старыми моделямиПереплачивать за новинки нет смысла
В комплекте с обоими часами идёт USB-кабель с магнитным креплением и базовые ремешки. Что касается габаритов, то Ultra 2 2024 ощущаются более массивными по сравнению с обычными Watch 10. При этом по датчикам между ними разницы нет.
Оба дисплея у Watch 10 и Ultra 2 выполнены по технологии Retina LTPO OLED. У обычных Watch 10 стоит 2-дюймовый экран, у Ultra 2 — на 1,2 дюйма. Визуально выглядят дисплеи одинаково.
Часы Watch 10 работают на процессоре S10 SIP, а Ultra 2 — S9 SIP. Ёмкость аккумулятора у Ultra 2 2024 — 564 мА*ч, а у Watch 10 — неизвестна. В реальности Series 10 живут ровно сутки, а Ultra 2 могут продержаться два дня. Если сравнивать с Series 7, то они работают чуть меньше суток, но и экран у них меньше. При этом Ultra 2 2023 способны были работать два дня и три ночи подряд по сравнению с новыми Ultra 2.
Обе модели часов поддерживают зарядку на 20 Вт. Конечно, быстрее заряжаются обычные 10 Series за счёт меньшей батареи.
Вывод
Разница в цене между Apple Watch Series 10 и Ultra 2 Black составляет примерно 20 тысяч рублей. Но стоит ли старшая версия переплаты? Простые Watch 10 выглядят более аккуратно и элегантно. Это отличный выбор для повседневного использования, деловых встреч. Также эти часы в целом легче и удобнее, чем Ultra-версия. Они подходят тем, кто не занимается активными видами спорта.
Часы Watch 10 работают около одного дня, а Ultra 2 способны прожить двое суток. При этом заряжаются первые быстрее.
Для спорта больше подходят Ultra 2. У них есть циферблат, позволяющий выводить больше параметров для тренировок, они выдерживают погружение на глубину до 40 м.
По части функциональности, уведомлений, настроек внутри экосистемы Apple разницы между моделями нет вообще. Поэтому платить больше за ультра-версию точно не стоит. Как и переходить, например, с Watch 7 на Watch 10. Также важно иметь в виду, что оба варианта часов очень быстро разряжаются, поэтому в идеале вам понадобятся и те, и другие: в одних вы будете ходить, а вторые у вас будут стоять на зарядке.