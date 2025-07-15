Новые умные часы Amazfit Balance 2 протестировали и оценили

Матрица дисплея у Amazfit Balance 2 на 1,5", яркость - до 2000 нит, плотность пикселей - 323 ppi.

Уведомления отображаются без проблем: весь текст и от любых приложений. Изображения в некоторых приложениях открываются, но голосовые прослушать нельзя. Клавиатура доступна только на английском языке. Голосовой помощник тоже отвечает только на английском, но на русском команды он понимает. С другой стороны, его можно всегда попросить отвечать на русском.

Из других основных функций есть погода, сердцебиение, кислород в крови, уровень стресса, сон. Ещё вы можете управлять музыкой и закинуть её прямо на часы. События в календаре не смартфоне синхронизируются с Amazfit Balance 2, поэтому вы всё можете просматривать с часов.

Спортивных режимов вам будет доступно более 170. Есть встроенный GPS, поэтому заниматься спортом можно без смартфона.

При стандартном использовании часов должно хватать на 21 день, а при интенсивном - на 10 дней. За 12 часов пользования Amazfit Balance 2 у ведущего ушло 10%, а за ночь всего 2%. Но это при включенных датчиках измерения пульса, Always On Display, уведомлениях. Если же вы отключите функцию AOD, то часы проживут дольше недели.

Выводы

Часы Amazfit Balance 2 в целом эксперту понравились. По сравнению с другими подобными часами от Xiaomi у них есть синхронизация календаря со смартфоном, возможность отвечать на сообщения, отличная автономность, мощная влагозащита, надёжные материалы корпуса. Так что эти часы точно стоят своих денег. Единственное - у них нет функции управления камерой телефона и бесконтактной оплаты.