О характере человека, склонного к риску, окружающие обычно судят по цвету кожи

Результаты экспериментов, проведённых Джеймсом Уэйджесом и его коллегами, свидетельствуют о различиях в оценке рискованных действий белых и темнокожих людей. Оказалось, что люди, идущие на ответственный риск, оцениваются окружающими в соответствии со стереотипами о людях со светлой кожей, а те, кто стремится к безрассудному риску, - в соответствии со стереотипами о темнокожих. Все данные исследования опубликованы в издании Journal of Personality and Social Psychology.

По словам Сильвии Перри, доцента кафедры психологии Колледжа искусств и наук Вайнберга и научного сотрудника Института политических исследований Северо-Западного университета, люди считают, что темнокожий идёт на риск менее обдуманно, так как они с меньшей вероятностью сами готовы рискнуть ради этого человека или же с большей вероятностью ожидают от него импульсивного решения, которое приведёт к негативному исходу.