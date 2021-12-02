О характере человека, склонного к риску, окружающие обычно судят по цвету кожи

О характере человека, склонного к риску, окружающие обычно судят по цвету кожиПоэтому от людей с разным цветом кожи будут ожидать разного поведения
Результаты экспериментов, проведённых Джеймсом Уэйджесом и его коллегами, свидетельствуют о различиях в оценке рискованных действий белых и темнокожих людей. Оказалось, что люди, идущие на ответственный риск, оцениваются окружающими в соответствии со стереотипами о людях со светлой кожей, а те, кто стремится к безрассудному риску, - в соответствии со стереотипами о темнокожих. Все данные исследования опубликованы в издании Journal of Personality and Social Psychology.
По словам Сильвии Перри, доцента кафедры психологии Колледжа искусств и наук Вайнберга и научного сотрудника Института политических исследований Северо-Западного университета, люди считают, что темнокожий идёт на риск менее обдуманно, так как они с меньшей вероятностью сами готовы рискнуть ради этого человека или же с большей вероятностью ожидают от него импульсивного решения, которое приведёт к негативному исходу.
Учёные провели в рамках исследования пять экспериментов. В каждом из этих испытаний участвовали около 270 человек в среднем. Добровольцам необходимо было проанализировать лица и черты поведения людей, группы лиц, принять участие в экономической игре (проверялся уровень доверия к другим), определить, кто именно опубликовал те или иные твиты.
Результаты экспериментов показали, что с безрассудными людьми, которые идут на риск, люди связывали стереотипы о темнокожих мужчинах (они считались импульсивными, вспыльчивыми, ненадёжными). А вот ответственные люди, идущие на риск, оценивались по стереотипам в отношении белых мужчин (умные, амбициозные).