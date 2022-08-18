Об изменениях наглядно: Xiaomi Mi Band 7 против Mi Band 6

Об изменениях наглядно: Xiaomi Mi Band 7 против Mi Band 6Стоит ли покупать новую модель вместо старой?
Ведущий YouTube-канала «SMART ОБЗОР» сравнил две модели фитнес-браслетов от Xiaomi (Mi Band 6 и Mi Band 7) и объяснил, есть ли смысл в замене младшей версии на старшую.
Что касается комплекта, то он у Mi Band 7 не изменился вообще. В коробке лежит всё так же сам браслет и зарядка. Дизайн у устройства тоже почти не поменялся, только 7-ка стала немного шире 6-ки и диагональ с 1,56 выросла до 1,62 дюйма. Также стали больше иконки и размер шрифтов, поэтому читать с Mi Band 7 стало удобнее.
Работать Mi Band 7 стал чуть быстрее, чем Mi Band 6. Как и последней моделью, новинкой можно управлять через мобильное приложение.
Значения максимальной яркости у 7-ки стали немного выше. Хотя всё же и 6-ка, и 7-ка читаются на солнце хорошо.
Далее - о спортивных режимах. Их на Mi Band 7 стало 120 вместо 30. А ещё появилась функция Always on Display, но из-за неё «жить» браслет стал максимум два-три дня.
Ёмкость аккумулятора тоже увеличилась. Она у Mi Band 7 стала равняться 180 мАч по сравнению со 125 мАч. Но при этом заряд новая модель примерно столько же, сколько и старая, то есть около недели. Заряжается полностью 7-ка, как и 6-ка, за 90 минут.
В целом измеряет сон, количество километров при беге и т.п. Mi Band 7 неплохо и довольно точно.
Вывод
Поскольку разница в цене между Mi Band 6 и Mi Band 7 совсем небольшая, из этих двух устройств лучше брать последнее. В целом же эти фитнес-браслеты по характеристикам очень сильно схожи, поэтому если у вас уже Mi Band 6, то приобретать 7-ку всё же не стоит.