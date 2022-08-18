Об изменениях наглядно: Xiaomi Mi Band 7 против Mi Band 6

Ведущий YouTube-канала «SMART ОБЗОР» сравнил две модели фитнес-браслетов от Xiaomi (Mi Band 6 и Mi Band 7) и объяснил, есть ли смысл в замене младшей версии на старшую.

Что касается комплекта, то он у Mi Band 7 не изменился вообще. В коробке лежит всё так же сам браслет и зарядка. Дизайн у устройства тоже почти не поменялся, только 7-ка стала немного шире 6-ки и диагональ с 1,56 выросла до 1,62 дюйма. Также стали больше иконки и размер шрифтов, поэтому читать с Mi Band 7 стало удобнее.

Работать Mi Band 7 стал чуть быстрее, чем Mi Band 6. Как и последней моделью, новинкой можно управлять через мобильное приложение.

Значения максимальной яркости у 7-ки стали немного выше. Хотя всё же и 6-ка, и 7-ка читаются на солнце хорошо.