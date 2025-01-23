Обнаружено, что чёрные дыры вращаются быстрее, чем ожидалось

Логан Фрайз, аспирант Университета Коннектикута, отмечает, что узнать массу и скорость вращения чёрных дыр очень сложно. Тем не менее это важно для понимания эволюции этих объектов.

Фрайс и его коллеги из проекта Sloan Digital Sky Survey's Reverberation Mapping Project решили измерить скорость вращения чёрных дыр на протяжении космической истории. Для этого они изучили гигантские чёрные дыры, которые были обнаружены в центрах галактик с сегодняшнего дня и до 7 миллиардов лет назад.