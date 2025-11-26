Наука и технологии
Опубликовано 26 ноября 2025, 18:00
1 мин.

Обнаружено, что коллективные млекопитающие реже болеют раком, чем одиночки

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Science Advances
Рак встречается довольно часто среди млекопитающих, однако некоторые виды выработали устойчивость к нему. Возможно, это связано с их коллективным образом жизни.
© Unsplash/CC0 Public Domain

В рамках нового исследования учёные проанализировали общедоступные базы данных, чтобы найти связи между риском развития рака и образом жизни млекопитающих. Было обнаружено, что частота возникновения онкологии особенно высока у видов, которые, как правило, живут поодиночке, борются за ресурсы и выращивают многочисленное потомство. У стадных же животных, которые обитают группами, проявляют общность, заботу, выращивают небольшое потомство, вероятность развития онкологии значительно ниже.

© Kandinsky 3.1

По словам исследователей, склонность к кооперации у животных блокирует эффект Гидры (явление, при котором увеличение смертности вида приводит к увеличению его численности). Старые животные выступают в качестве помощников, заботятся о молодняке, защищают всё сообщество.

Если полученные результаты верны и рак - это не просто генетическая лотерея, то понимание образа жизни устойчивых к раку млекопитающих может дать нам новые стратегии для более здорового старения и профилактики онкологии.