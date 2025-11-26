Обнаружено, что коллективные млекопитающие реже болеют раком, чем одиночки

По словам исследователей, склонность к кооперации у животных блокирует эффект Гидры (явление, при котором увеличение смертности вида приводит к увеличению его численности). Старые животные выступают в качестве помощников, заботятся о молодняке, защищают всё сообщество.

Если полученные результаты верны и рак - это не просто генетическая лотерея, то понимание образа жизни устойчивых к раку млекопитающих может дать нам новые стратегии для более здорового старения и профилактики онкологии.