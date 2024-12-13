Обнаружено, что при аллергической реакции одни иммунные клетки захватывают другие

Команда специалистов в рамках нового исследования заставила тучные клетки реагировать на белок крови человека. Далее эксперты наблюдали за этими реакциями в клетках мышей и человека через микроскоп.

Оказалось, что тучные клетки во время аллергии привлекали к себе нейтрофилы (ключевой тип белых кровяных клеток), а затем поглощали их. Даже после гибели этих клеток их белки, ДНК и другие молекулы оставались внутри их захватчиков — тучных клеток. Далее эти клетки использовали эти вещества для поддержания своей жизни или для осуществления нексоцитоза (захвата и «переваривания» других клеток).