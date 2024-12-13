Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 07:30
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Обнаружено, что при аллергической реакции одни иммунные клетки захватывают другие

Подробнее об этом узнал иммунолог и биохимик Майкл Милан с коллегами
Когда в организме развивается аллергическая реакция, то определённые иммунные клетки начинают уничтожать своих «собратьев». Это удалось выяснить благодаря недавнему эксперименту учёных.
Обнаружено, что при аллергической реакции одни иммунные клетки захватывают другие
© Complete Care

Тучные клетки, патрули безопасности иммунной системы, способны вызвать аллергическое воспаление в организме при столкновении с незнакомыми белками. Учёные смогли впервые увидеть, как эти чрезмерно активные клетки привлекают и захватывают другие ключевые иммунные клетки. Также выяснилось, что тучные клетки выделяют при воспалительной реакции химические вещества, привлекающие другие клетки иммунной системы.

Обнаружено, что при аллергической реакции одни иммунные клетки захватывают другие
© Jose Luis Calvo Martin and Jose Enrique Garcia-Mauriño Muzquiz/Getty Images

Команда специалистов в рамках нового исследования заставила тучные клетки реагировать на белок крови человека. Далее эксперты наблюдали за этими реакциями в клетках мышей и человека через микроскоп.

Оказалось, что тучные клетки во время аллергии привлекали к себе нейтрофилы (ключевой тип белых кровяных клеток), а затем поглощали их. Даже после гибели этих клеток их белки, ДНК и другие молекулы оставались внутри их захватчиков — тучных клеток. Далее эти клетки использовали эти вещества для поддержания своей жизни или для осуществления нексоцитоза (захвата и «переваривания» других клеток).