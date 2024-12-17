Наука и технологии
Опубликовано 17 декабря 2024, 07:30
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Обнаружено, что ядро Земли может менять форму

Оно способно расширяться и сокращаться
Внутреннее ядро нашей планеты, как показало новое исследование, может замедляться и менять форму. Геофизик Джон Видейл из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе 9 декабря сообщил об этом на заседании Американского геофизического союза.
Обнаружено, что ядро Земли может менять форму
© Rost-9D/Getty Images

Ни один инструмент не способен физически исследовать ядро ​​Земли. Поэтому специалисты изучают его через анализ сейсмических волн от землетрясений.

Учёные обнаружили, что некоторые землетрясения, произошедшие в одном и том же месте в разное время, генерируют разные формы волн. Это касается землетрясений на Южных Сандвичевых островах, которые создают разные сейсмические волны на Аляске. Это значит, что между двумя этими событиями что-то изменилось во внутреннем ядре Земли.

Обнаружено, что ядро Земли может менять форму
© vchal/iStock/Getty Images Plus

Для проведения нового исследования команда учёных проанализировала около 200 пар землетрясений, произошедших с 1991 по 2024 год. Специалисты изучили совпадающие пары волновых форм до и после инверсии, которые были записаны отдельными приёмными установками.

10 дублетов (пар землетрясений, которые случились в одном и том же месте, но в разное время) показали тонкие различия в формах волн в Йеллоунайфе, которых не было в формах волн Фэрбанкса. И самое простое объяснение этого — деформация неглубокого внутреннего ядра.

Учёные полагают, что внутреннее ядро может деформироваться, как футбольный мяч. В качестве альтернативы — участки поверхности ядра могут сжиматься или взбухать. Также возможно, что происходят сразу оба этих процесса.