Обнаружено, что ядро Земли может менять форму

Для проведения нового исследования команда учёных проанализировала около 200 пар землетрясений, произошедших с 1991 по 2024 год. Специалисты изучили совпадающие пары волновых форм до и после инверсии, которые были записаны отдельными приёмными установками.

10 дублетов (пар землетрясений, которые случились в одном и том же месте, но в разное время) показали тонкие различия в формах волн в Йеллоунайфе, которых не было в формах волн Фэрбанкса. И самое простое объяснение этого — деформация неглубокого внутреннего ядра.

Учёные полагают, что внутреннее ядро может деформироваться, как футбольный мяч. В качестве альтернативы — участки поверхности ядра могут сжиматься или взбухать. Также возможно, что происходят сразу оба этих процесса.