Обнаружено, что ядро Земли может менять форму

Обнаружено, что ядро Земли может менять формуОно способно расширяться и сокращаться
Ни один инструмент не способен физически исследовать ядро Земли. Поэтому специалисты изучают его через анализ сейсмических волн от землетрясений.
Учёные обнаружили, что некоторые землетрясения, произошедшие в одном и том же месте в разное время, генерируют разные формы волн. Это касается землетрясений на Южных Сандвичевых островах, которые создают разные сейсмические волны на Аляске. Это значит, что между двумя этими событиями что-то изменилось во внутреннем ядре Земли.
Для проведения нового исследования команда учёных проанализировала около 200 пар землетрясений, произошедших с 1991 по 2024 год. Специалисты изучили совпадающие пары волновых форм до и после инверсии, которые были записаны отдельными приёмными установками.
10 дублетов (пар землетрясений, которые случились в одном и том же месте, но в разное время) показали тонкие различия в формах волн в Йеллоунайфе, которых не было в формах волн Фэрбанкса. И самое простое объяснение этого — деформация неглубокого внутреннего ядра.
Учёные полагают, что внутреннее ядро может деформироваться, как футбольный мяч. В качестве альтернативы — участки поверхности ядра могут сжиматься или взбухать. Также возможно, что происходят сразу оба этих процесса.