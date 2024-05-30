Обновлены рекомендации по тому, когда следует кастрировать или стерилизовать собаку

Профессора Линетт и Бенджамин Харт из Школы ветеринарной медицины, ведущие авторы нового исследования, изучили данные о собаках за более чем 10 лет. Особенно они следили за связью между кастрацией или стерилизацией собаки в возрасте до 1 года и риском развития у животного определённых видов рака. К ним относятся рак лимфатических узлов, костей, кровеносных сосудов или опухоли тучных клеток, заболевания суставов (дисплазия тазобедренного или локтевого сустава или разрывы краниальной крестообразной связки).

В ходе последнего исследования эксперты сосредоточились на изучении немецкого короткошёрстного пойнтера, мастифа, ньюфаундленда, родезийского риджбека и сибирского хаски. Информация собиралась из записей ветеринарной больницы Калифорнийского университета в Дэвисе, которые включали более 200 случаев заболевания для каждой из этих пяти пород весом более 20 кг за период с января 2000 года по декабрь 2020 года.