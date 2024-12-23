Обращайте внимание на язык тела кошки: ветеринар рассказала, как сделать питомца счастливым

Обратите внимание на язык тела питомца. Медленное моргание кошки указывает, что она чувствует себя хорошо. Кошки, которые недовольны чем-то, замирают, отодвигаются, прижимают уши, шипят или царапаются и кусаются. Если питомец идёт к вам с поднятым хвостом, это признак дружелюбного настроя, а вот если кот размахивает хвостом из стороны в сторону — значит, он раздражён. Если вы не уверены, нравится ли пушистику, что вы его гладите, просто перестаньте это делать. Если питомец трётся о вас — это знак, что он хочет, чтобы вы продолжали.

Создайте кошке здоровую окружающую среду. Американская ассоциация врачей-фелинологов и Международное общество фелинологической медицины выделили пять пять принципов здоровой среды обитания кошек. Это наличие безопасного места, куда они могут спрятаться при испуге; еда, вода, туалеты, когтеточки, игровые зоны, зоны отдыха и сна; возможность играть и проявлять хищное поведение; положительное, последовательное и предсказуемое взаимодействие человека и кошки (нужно уважать выбор питомца относительно того, как он хочет действовать); уважение чувств кошки, избегание нежелательных раздражителей (резких запахов и громких звуков) и предоставление необходимой сенсорной стимуляции (использование кошачьей мяты или серебристой лозы).

Очистите лоток. Плохая гигиена лотка для кошки связана с риском возникновения у ней проблем с мочеиспусканием, которые могут быть опасными для жизни. Если меняете тип наполнителя, делайте это постепенно, чтобы питомец успел привыкнуть.