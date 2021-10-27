Объявлены лучшие бюджетные принтеры для дома и офиса

Объявлены лучшие бюджетные принтеры для дома и офисаНа них нужно обратить внимание в 2021 году
Эксперты журнала PC Magazine выбрали из 176 моделей недорогих принтеров 10 самых качественных. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Brother MFC-7491DW
Лучший базовый струйный принтер для домашнего офиса
Оценка: 4
Стоимость: $168,99
Отличный выбор для дома или небольшого офиса, где что-то распечатать нужно лишь время от времени. Качество печати здесь вполне неплохое, есть встроенное приспособление для удерживания листов. Также размещать текст можно на всей странице - без полей. Есть возможность подключения к мобильному устройству либо к облаку. Но панель управления здесь не назовёшь современной, флеш-накопители присоединить к принтеру тоже нельзя, стоимость печати одной страницы довольно высока.
2. Epson Expression Premium XP-7100 Small-in-One Printer
Качественная цветная печать при компактном размере
Оценка: 4
Стоимость: $199,99
Небольшой, но многофункциональный принтер для печати фотографий. Он прост в использовании, выдаёт качественные фото. Но эксплуатационные расходы на его содержание высоки, а листов бумаги входит мало.
3. HP Envy Pro 6452 All-in-One
Самая доступная стоимость краски (по подписке)
Оценка: 4
Стоимость: $109,99
Благодаря подписке на HP Instant Ink позволит снизить расходы на чернила. Стоит он довольно недорого, но при этом имеет стильный внешний вид и множество функций, обеспечивает качественную печать. Из минусов - быстро заканчивается краска, отсутствие слота для SD-карты и разъёма для флешки, довольно медленный.
4. HP Tango X
Лучшее для умного дома
Оценка: 4
Стоимость: $219,99
Небольшой и элегантный принтер, которым можно управлять через смартфон или умную колонку. Качество печати у него впечатляет. Вместе с тем размер изображения при печати без полей может максимально составлять 5x7 дюймов, а управлять сканированием и копированием можно только через телефон.
5. Xerox B210
Лучший базовый монохромный текстовый принтер
Оценка: 4
Стоимость: $196,99
Довольно быстрый принтер с хорошим качеством печати. При этом он не поддерживает Wi-Fi Direct, не имеет разъёмов для флешек.
6. Canon Pixma TS702 Wireless
Лучшее для печати фотографий
Оценка: 4
Стоимость: $189,13
Позволяет получить отличное качество печати, особенно фото. Работает быстро и может подключаться к смартфону. Но стоимость печати одной страницы у него высока, нет поддержки флеш-накопителей, качество печати при копировании и сканировании зависит от камеры телефона.
7. Lexmark MB2236adw
Лучший монохромный лазерный принтер «всё в одном»
Оценка: 4
Стоимость: $149,99
Работает очень быстро, качество печати при этом хорошее. Но у него нет автодуплексного автоподатчика документов и поддержки NFC, неудобное меню на дисплее.
8. HP Sprocket Select
Лучший карманный фотопринтер
Оценка: 4
Стоимость: $99,67
Позволяет быстро распечатать фото размером с бумажник. Отлично подойдёт для печати снимков со смартфона или планшета. Также через приложение доступны дополнительные функции редактирования изображения. Правда, печатает он довольно медленно, подключается к устройствам лишь через Bluetooth, специальная бумага стоит дорого.
9. Epson LabelWorks LW-PX300
Лучший принтер для этикеток
Оценка: 4
Стоимость: $89
Даёт возможность распечатывать этикетки и стоит при этом недорого. В памяти устройства можно сохранить до 50 вариантов этикеток. Есть даже несколько вариантов лент для этикеток на выбор. Однако батарейки для него придётся покупать дополнительно, скорость печати довольно низкая, отсутствует возможность подключения к компьютеру или смартфону.
10. Canon Pixma TS6420
Лучший бюджетный принтер для печати фотографий
Оценка: 3,5
Стоимость: $99,99
У него нет большого набора функций, но при этом принтер способен подключаться к различным устройствам и печатать фото хорошего качества. У него также нет автоподатчика документов и поддержки флеш-накопителей.