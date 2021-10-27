Объявлены лучшие бюджетные принтеры для дома и офиса

Эксперты журнала PC Magazine выбрали из 176 моделей недорогих принтеров 10 самых качественных. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Brother MFC-7491DW

Лучший базовый струйный принтер для домашнего офиса

Оценка: 4

Стоимость: $168,99

Отличный выбор для дома или небольшого офиса, где что-то распечатать нужно лишь время от времени. Качество печати здесь вполне неплохое, есть встроенное приспособление для удерживания листов. Также размещать текст можно на всей странице - без полей. Есть возможность подключения к мобильному устройству либо к облаку. Но панель управления здесь не назовёшь современной, флеш-накопители присоединить к принтеру тоже нельзя, стоимость печати одной страницы довольно высока.