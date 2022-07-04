Обычно у Xiaomi великолепные Wi-Fi-роутеры. И только этот бестолковый

Обычно у Xiaomi великолепные Wi-Fi-роутеры. И только этот бестолковыйВот почему его не стоит покупать
Эксперт канала TECHNOZON на YouTube объяснил, почему вместо Redmi AX6000 лучше сегодня приобрести его предшественника - Redmi AX5400. На самом деле цифры далеко не всегда показывают реальную ситуацию.
Несмотря на то что модель AX6000, она вовсе не мощнее, чем AX5400. Дело в том, что этот роутер стал заменой AX3000, а не AX5400.
Роутер Redmi AX6000 даст возможность получить максимальную скорость всех устройств внутри сети в пределах 6000 Мбит/с. Другими словами, это теоретическая суммарная скорость. А ширина канала будет при этом составлять максимум 160 МГц. Из других положительных моментов, например, 512 Мб памяти и 4-ядерный процессор.
В то же время работает AX6000 на процессоре MT7986А, а портов у устройства - только гигабитный WAN-порт. Последнее уже говорит о том, что AX5400 гораздо лучше, чем эта модель. Кроме того, через AX5400 можно подключить сервер со скоростью до 2 гигабит, два провайдера. Также девайс имеет игровой порт. Стоит причём на AliExpress он дешевле, чем AX6000.
Что интересно, при использовании AX3000 и AX6000 вы разницы, скорее всего, не заметите. То есть различия между устройствами заключаются лишь во внешнем виде и в цифрах. Однако в работе они показывают себя одинаково. Даже процессор на AX6000 поставили более дешёвый, чем на AX3000. Поэтому, по мнению ведущего, выпускать роутер Redmi AX6000 было не очень хорошей идеей. Стоит он дороже почти в два раза, а в действительности почти ничем не отличается от предыдущего AX3000.