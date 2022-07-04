Обычно у Xiaomi великолепные Wi-Fi-роутеры. И только этот бестолковый

Эксперт канала TECHNOZON на YouTube объяснил, почему вместо Redmi AX6000 лучше сегодня приобрести его предшественника - Redmi AX5400. На самом деле цифры далеко не всегда показывают реальную ситуацию.

Несмотря на то что модель AX6000, она вовсе не мощнее, чем AX5400. Дело в том, что этот роутер стал заменой AX3000, а не AX5400.

Роутер Redmi AX6000 даст возможность получить максимальную скорость всех устройств внутри сети в пределах 6000 Мбит/с. Другими словами, это теоретическая суммарная скорость. А ширина канала будет при этом составлять максимум 160 МГц. Из других положительных моментов, например, 512 Мб памяти и 4-ядерный процессор.

В то же время работает AX6000 на процессоре MT7986А, а портов у устройства - только гигабитный WAN-порт. Последнее уже говорит о том, что AX5400 гораздо лучше, чем эта модель. Кроме того, через AX5400 можно подключить сервер со скоростью до 2 гигабит, два провайдера. Также девайс имеет игровой порт. Стоит причём на AliExpress он дешевле, чем AX6000.