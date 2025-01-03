Обзорщик предупредил о "чрезвычайно урезанном" умном браслете Xiaomi Smart Band 9 Active

Один из главных минусов Xiaomi Smart Band 9 Active - не такая уж хорошая автономность, как обещает производитель. Эти часы на самом деле работают далеко не месяц без подзарядки.

Комплектация у Smart Band 9 Active обычная. Это сами часы, ремешок, кабель для зарядки. Кроме того, у ремешка, который идёт в комплекте, очень надёжный замок.

При этом многие стандартные функции фитнес-браслетов у новинки отсутствуют. Например, на Smart Band 9 Active нельзя настроить режим по пульсу (есть только напоминания о высоком пульсе), что не очень удобно, когда у вас меняется интенсивность нагрузки.

Если же вы активируете режим энергосбережения, то трекер будет считать лишь шаги.

В целом же у Smart Band 9 Active нет каких-то расширенных опций. Это именно то, на чём сэкономили.