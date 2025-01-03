Обзорщик предупредил о "чрезвычайно урезанном" умном браслете Xiaomi Smart Band 9 Active

Обзорщик предупредил о "чрезвычайно урезанном" умном браслете Xiaomi Smart Band 9 ActiveНо базовые функции у вас всё равно будут
Один из главных минусов Xiaomi Smart Band 9 Active - не такая уж хорошая автономность, как обещает производитель. Эти часы на самом деле работают далеко не месяц без подзарядки.
Комплектация у Smart Band 9 Active обычная. Это сами часы, ремешок, кабель для зарядки. Кроме того, у ремешка, который идёт в комплекте, очень надёжный замок.
При этом многие стандартные функции фитнес-браслетов у новинки отсутствуют. Например, на Smart Band 9 Active нельзя настроить режим по пульсу (есть только напоминания о высоком пульсе), что не очень удобно, когда у вас меняется интенсивность нагрузки.
Если же вы активируете режим энергосбережения, то трекер будет считать лишь шаги.
В целом же у Smart Band 9 Active нет каких-то расширенных опций. Это именно то, на чём сэкономили.
При использовании различных тренировок часов вам хватит на примерно 6-7 дней. В режиме энергосбережения устройство работает около 12-15 суток, но точно не 21 день, как обещают.
Экран у часов тоже не особо плавный, хотя яркий. Система в целом работает тоже быстро.
Управлять часами можно при помощи приложения Mi Fitness. Синхронизация происходит по Bluetooth.
Вывод
За 25-25 долларов при покупке Xiaomi Smart Band 9 Active вы в целом получаете очень много функций, хоть их и меньше по сравнению с более дорогими моделями. Базовые вещи в любом случае у вас будут, и они будут работать как надо.