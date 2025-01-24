Одинокие женщины оказались счастливее одиноких мужчин

Оказалось также, что пожилые одинокие мужчины счастливее молодых одиноких. Это согласуется с более ранними исследованиями, в которых отмечается, что что люди, как правило, чувствуют себя счастливее в долгосрочном одиночестве после 40 лет.

Выяснился ещё один факт: темнокожие одинокие женщины сильнее хотят найти партнёра, чем белые одинокие.

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