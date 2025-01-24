Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2025, 14:15
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Одинокие женщины оказались счастливее одиноких мужчин

Это обнаружили психологи из Университета Торонто
В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Social Psychological and Personality Science, эксперты изучили четыре показателя благополучия почти 6 тысяч взрослых. К ним относилось то, насколько люди удовлетворены своим текущим статусом отношений, насколько они удовлетворены своей жизнью, насколько они сексуально удовлетворены и насколько сильно они хотят быть в отношениях.
Одинокие женщины оказались счастливее одиноких мужчин
© Pixabay/CC0 Public Domain

Учёные в рамках новой работы обнаружили, что в целом женщины в одиночестве себя чувствуют лучше, чем мужчины. Они более довольны своим статусом, качеством своей жизни, качеством своей сексуальной жизни и меньше желают иметь партнёра. Эти результаты основаны на исследованиях, которые показывают, что мужчины боятся одиночества больше, чем женщины, и что им трудно соответствовать ожиданиям традиционной мужественности.

Одинокие женщины оказались счастливее одиноких мужчин
© Yahoo

Оказалось также, что пожилые одинокие мужчины счастливее молодых одиноких. Это согласуется с более ранними исследованиями, в которых отмечается, что что люди, как правило, чувствуют себя счастливее в долгосрочном одиночестве после 40 лет.

Выяснился ещё один факт: темнокожие одинокие женщины сильнее хотят найти партнёра, чем белые одинокие.

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