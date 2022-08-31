Огни на крыльях самолётов всегда разных цветов. Для чего это нужно?И почему один из них красный, а второй - зелёный?
У каждого пассажирского авиалайнера сегодня есть навигационные огни. Причём расположены они могут быть по-разному в зависимости от самого судна. Цвета у них два: зелёный и красный. Зелёный всегда устанавливается на правом крыле, а красный - на левом. Кроме того, существует и белый огонёк, но находится он уже на хвосте.
Благодаря таким навигационным огням пилоты могут понять, где находятся другие самолёты, и в каком направлении они движутся. Это позволяет избежать столкновений двух авиалайнеров в небе. К примеру, если пилот видит, что перед ним на крыле зелёный огонёк, то это значит, что самолёт движется слева направо, если красный - всё наоборот.
Но почему огоньки на концах крыльев самолёта исключительно зелёного и красного цветов? Сначала такой способ определения положения судна использовался на кораблях, причём вместо зелёного огня был синий. Но синий цвет было сложно рассмотреть при сложных условиях, поэтому его заменили на зелёный. Что касается красного, то он просто ассоциируется у людей с опасностью и хорошо заметен при практически любых условиях.