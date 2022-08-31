Огни на крыльях самолётов всегда разных цветов. Для чего это нужно?

И почему один из них красный, а второй - зелёный?

Многие из тех, кто часто летает на самолётах, наверняка обращали внимание, что на крыльях авиалайнеров есть небольшие огоньки. Но зачем они нужны и почему они лишь определённых цветов?