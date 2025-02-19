Омары, губки, медузы: названы (почти) бессмертные существа

Медуза Turritopsis dohrnii. Этот организм может возвращаться к ранним стадиям своего развития. Если условия окружающей среды ухудшаются или медуза получает повреждения, то она не умирает, а трансформируется снова в полип. Из него позже вырастает взрослая медуза. Этот процесс называется трансдифференциацией. В теории продолжаться он может бесконечно, но в дикой природе большинство таких медуз погибает, не успев им воспользоваться: из-за хищников и неблагоприятных условий внешней среды.

Губки Monorhaphis chuni. Клетки эти существ почти не стареют, а за счёт регенерации они восстанавливают повреждённые части тела. У губок система обновления основана на постоянном обновлении клеток. Поэтому и жить они могут тысячи лет. Однако они не бессмертны, поскольку могут погибнуть из-за механических повреждений, изменений среды, болезней.