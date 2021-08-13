ООН поделилась данными о грядущих изменениях климата

Наука и технологии
Сегодня в 17:48
ООН поделилась данными о грядущих изменениях климатаВсего в нём 10 основных пунктов
Издание Jyllands-Posten опубликовала краткий обзор сообщения экспертов по поводу ситуации в мире.
- Прежде всего, представители ООН заявили, что уровень углекислого газа в атмосфере будет повышаться и дальше. А сейчас его концентрация составляет 419 ppm.
- Средняя температура увеличится. В 2081-2100 годах изменение составит 1-1,8 или 3,3-5,7 градуса.
- Уровень моря станет выше. По словам специалистов, в 2100 году он поднимется на метр или на полметра.
- Море станет теплее. Нагреваться оно до конца XXI века будет в два или восемь раз быстрее.
- Осадков также станет больше. Но не везде. Например, в Средиземноморье, западной части Австралии и на юго-западе Южной Америки их число уменьшится.
- На севере растает морской лёд. Уже сейчас его гораздо меньше.
- Ледники продолжат таять. Это касается тех, что расположены в Антарктиде и Грендландии.
- Течение Гольфстрим станет слабее.
- Жаркая погода и катастрофы будут встречаться чаще. Скорее всего, аномальная жара станет обычным явлением. При этом интенсивность осадков тоже возрастёт.
- Последствия погодных явлений станут серьёзнее. Дожди, наводнения, засухи будут сильно негативно сказываться на сельском хозяйстве.