Наука и технологии
Сегодня в 17:48

ООН поделилась данными о грядущих изменениях климата

Всего в нём 10 основных пунктов
Издание Jyllands-Posten опубликовала краткий обзор сообщения экспертов по поводу ситуации в мире.
ООН поделилась данными о грядущих изменениях климата
  1. Прежде всего, представители ООН заявили, что уровень углекислого газа в атмосфере будет повышаться и дальше. А сейчас его концентрация составляет 419 ppm.
  1. Средняя температура увеличится. В 2081-2100 годах изменение составит 1-1,8 или 3,3-5,7 градуса.
  1. Уровень моря станет выше. По словам специалистов, в 2100 году он поднимется на метр или на полметра.
  1. Море станет теплее. Нагреваться оно до конца XXI века будет в два или восемь раз быстрее.
  1. Осадков также станет больше. Но не везде. Например, в Средиземноморье, западной части Австралии и на юго-западе Южной Америки их число уменьшится.
ООН поделилась данными о грядущих изменениях климата
  1. На севере растает морской лёд. Уже сейчас его гораздо меньше.
  1. Ледники продолжат таять. Это касается тех, что расположены в Антарктиде и Грендландии.
  1. Течение Гольфстрим станет слабее.
  1. Жаркая погода и катастрофы будут встречаться чаще. Скорее всего, аномальная жара станет обычным явлением. При этом интенсивность осадков тоже возрастёт.
  1. Последствия погодных явлений станут серьёзнее. Дожди, наводнения, засухи будут сильно негативно сказываться на сельском хозяйстве.