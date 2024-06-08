Наука и технологии
Опубликовано 08 июня 2024, 03:00
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Оплата наличными оказалась отличным способом сэкономить деньги

Хотя сейчас этот способ оплаты переживает кризис
Реальность такова, что за последнее десятилетие технологические достижения полностью изменили способы оплаты товаров и услуг. Теперь заплатить за всё можно картой, причём через умные часы или смартфон.
Оплата наличными оказалась отличным способом сэкономить деньги
© Lukas from Pexels

Команда учёных решила узнать, как способ оплаты влияет на привычки расходования средств. Оказалось, что для экономии денег достаточно носить с собой больше наличных.

В ходе исследования специалисты объединили данные, взятые из научных работ, проведённых за более чем 40 лет. Всего была проанализирована 71 исследовательская работа. Участников было более 11 тысяч, и они были из 17 стран.

Оплата наличными оказалась отличным способом сэкономить деньги
© PYMNTS.com

Обнаружилось, что безналичные платежи связаны с более высоким уровнем потребительских расходов по сравнению с наличными транзакциями. Этот феномен называется безналичным эффектом.

Другими словами, если вы пользуетесь кредитной, дебетовой картой или услугой «купи сейчас, заплати потом», то, скорее всего, вы тратите больше денег, чем при оплате наличными.

При оплате наличными нам приходится физически пересчитывать купюры и монеты и передавать их. Мы стремимся избежать потерь, а оплата наличными приводит к физической потере материального объекта. И наоборот: для безналичной оплаты ничего не нужно сдавать. Ничего осязаемого мы не теряем, поэтому такие покупки менее болезненны.