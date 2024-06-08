Оплата наличными оказалась отличным способом сэкономить деньги

Обнаружилось, что безналичные платежи связаны с более высоким уровнем потребительских расходов по сравнению с наличными транзакциями. Этот феномен называется безналичным эффектом.

Другими словами, если вы пользуетесь кредитной, дебетовой картой или услугой «купи сейчас, заплати потом», то, скорее всего, вы тратите больше денег, чем при оплате наличными.

При оплате наличными нам приходится физически пересчитывать купюры и монеты и передавать их. Мы стремимся избежать потерь, а оплата наличными приводит к физической потере материального объекта. И наоборот: для безналичной оплаты ничего не нужно сдавать. Ничего осязаемого мы не теряем, поэтому такие покупки менее болезненны.