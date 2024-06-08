Оплата наличными оказалась отличным способом сэкономить деньги

Оплата наличными оказалась отличным способом сэкономить деньгиХотя сейчас этот способ оплаты переживает кризис
Команда учёных решила узнать, как способ оплаты влияет на привычки расходования средств. Оказалось, что для экономии денег достаточно носить с собой больше наличных.
В ходе исследования специалисты объединили данные, взятые из научных работ, проведённых за более чем 40 лет. Всего была проанализирована 71 исследовательская работа. Участников было более 11 тысяч, и они были из 17 стран.
Обнаружилось, что безналичные платежи связаны с более высоким уровнем потребительских расходов по сравнению с наличными транзакциями. Этот феномен называется безналичным эффектом.
Другими словами, если вы пользуетесь кредитной, дебетовой картой или услугой «купи сейчас, заплати потом», то, скорее всего, вы тратите больше денег, чем при оплате наличными.
При оплате наличными нам приходится физически пересчитывать купюры и монеты и передавать их. Мы стремимся избежать потерь, а оплата наличными приводит к физической потере материального объекта. И наоборот: для безналичной оплаты ничего не нужно сдавать. Ничего осязаемого мы не теряем, поэтому такие покупки менее болезненны.