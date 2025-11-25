Опубликован рейтинг производства вина по странам

На первом месте в рейтинге расположилась Италия. Она произвела 4,4 млрд л вина, и это почти пятая часть от общего объёма напитка.

Второе место заняла Франция с 3,6 млрд л, третье - Испания с 3,1 млрд л вина. На долю этих трёх стран вместе приходится почти половина всего производимого вина в мире.