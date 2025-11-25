Опубликован рейтинг производства вина по странам

Опубликовано 25 ноября 2025, 15:451 мин.
Опубликован рейтинг производства вина по странамПервое место заняла Италия
Производство вина во многом зависит от географии, климата, культурных традиций. В новом рейтинге Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) назвала ведущие страны - производители вина во всём мире.
На первом месте в рейтинге расположилась Италия. Она произвела 4,4 млрд л вина, и это почти пятая часть от общего объёма напитка.
Второе место заняла Франция с 3,6 млрд л, третье - Испания с 3,1 млрд л вина. На долю этих трёх стран вместе приходится почти половина всего производимого вина в мире.
Доля США составляет 9,4% от общего объёма, а большая часть вина производится в Калифорнии. Следующую же группу замыкают такие страны, как Аргентина, Австралия, Чили.