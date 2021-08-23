Опубликованы критерии выбора дебетовых карт

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Опубликованы критерии выбора дебетовых картПользователю нужно обратить внимание на пять параметров
Автор habr.com рассказал, что нужно первым делом узнать о дебетовой карте при оформлении.
Всего критериев, по мысли пользователя, пять. Их нужно учесть в первую очередь.
- Условия обслуживания. Необходимо узнать о стоимости обслуживания, комиссиях, лимитах при совершении платежей и пр. Также важно изучить, много ли банкоматов в целом и поблизости.
- Кэшбек. Многие такие карты предлагают кэшбек, но с разными условиями. Обычно это 1-2 процента на покупки в целом, порядка 5 процентов - на определённые продукты, до 10-20 процентов - на всякие спецпредложения.
- Дополнительные опции. Может быть полезным узнать о наличии таких функций, как подключение других валют, овердрафт и начисление процента на остаток при специальных условиях.
- Проверка банка. Неплохо также убедиться, что банк, который выдаёт карту, - стоящий. Особенно если он не в топ-5. Проверить автор советует лицензию государственного образца (на сайте Центробанка России), участие в системе страхования вкладов (на сайте Агентства по страхованию вкладов), прохождение процедуры банкротства (на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве).
- Мобильное приложение банка. Прежде всего, узнать о его наличии. Затем - изучить его, понять, есть ли в нём нужные функции, удобно ли им пользоваться.