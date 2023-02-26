Основные варианты конца света

Основные варианты конца светаВот что может произойти с человечеством
О конце света говорят многие. Но задумывались ли вы о том, как это могло бы произойти на самом деле? Вот несколько вариантов.
Фото: India TV
Конец света всё-таки когда-нибудь настанет. Но как в теории это могло бы случиться? Есть несколько возможных сценариев.
Астероидный армагеддон. Это вполне реалистичный сценарий конца света. Столкновение астероида с Землёй - это вопрос времени. Сейчас у учёных нет возможности как-то отклонить астероид, если только до столкновения с ним не насчитывается несколько лет.
Извержение вулкана. Сейчас на планете насчитывается примерно 20 супервулканов. Проблема в том, что извержение подобных вулканов невозможно предсказать. Когда признаки извержения появятся, будет уже слишком поздно. Примерно 251,9 миллиона лет назад в Сибири произошло извержение супервулкана. Тогда погибло 95% всего живого на планете.
Ядерная война. Сейчас на планете примерно 12500 ядерных зарядов. Этого более чем достаточно для того, чтобы погрузить планету в ядерную зиму. Когда взрывается ядерная бомба, в атмосферу выбрасываются обломки и дым, которые могут заслонить солнце. Учёные подсчитали, что если одновременно взорвать 4000 ядерных устройств, то Земля погрузится в ядерную зиму на годы. В итоге большая часть солнечного света не будет попадать на поверхность планеты, что приведёт к массовому вымиранию.
Конец света из-за продления жизни. Некоторые специалисты считают, что в ближайшие несколько десятилетий мы может удвоить нашу продолжительность жизни. Но это также будет связано с множеством проблем с психикой. Чем дольше живёт человек, тем выше вероятность, что он почувствует себя одиноким или впадёт в отчаяние. Если люди будут жить до 200 лет, то изменятся социальные системы, а за психическим здоровьем нужно будет следить внимательнее. Ряд исследователей считает, что увеличение продолжительности жизни может привести к перегрузке мозга и массовому безумию у старшего поколения. На сегодня у учёных мало данных о том, что происходит с человеком, которому больше 100 лет, и совсем нет информации о том, что случится, когда ему будет 200 лет.
Вторжение инопланетян. Только в нашей галактике насчитывается 100 миллиардов планет. Но не на всех из них есть жизнь. Тем не менее даже если на каких-то планетах есть жизнь, то это делает возможным вторжение на Землю инопланетян. Возможно, пришельцы прилетят, чтобы забрать природные ресурсы, которые есть на планете, и тогда мало что можно будет сделать, чтобы им помешать.
Смерть от чёрной дыры. Сегодня известно, что чёрные дыры не только существуют, но и сильнее распространены, чем считалось раньше. Даже наша собственная галактика полна чёрных дыр. Маловероятно, но не невозможно, что одна из чёрных дыр пройдёт через солнечную систему. Если бы такая чёрная дыра направлялась к Земле, то узнали бы мы об этом задолго до того, как она приблизилась к планете. Однако ничего сделать с этим мы бы не смогли. Никто не знает, что происходит внутри чёрной дыры, но вполне вероятно, что планета была бы уничтожена.
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Коллапс вакуума. Если бы по какой-то причине в космосе появился новый вакуум, более стабильный, чем тот, который существует сейчас, то это коренным образом изменило бы всё во Вселенной. Когда новый вакуум достигнет Земли, он разорвёт на части планету.
Гамма-всплеск энергии. Большинство таких всплесков в основном происходят в далёких галактиках. Однако случаются они во Млечном Пути, поэтому если когда-нибудь такой всплеск ударит по Земле, то он уничтожит её атмосферу и всё живое на планете. Считается, что гамма-всплеск в десять квадриллионов раз мощнее, чем энергия, которую вырабатывает солнце.
Катастрофическое изменение климата. Если мы оставим всё так, как есть, то это приведёт в итоге к катастрофе. И сейчас люди всё ещё не понимают до конца, насколько серьёзные последствия могут ожидать планету из-за изменения климата. Так, в недалёком будущем штормы и погода в целом ухудшатся. Отдельные регионы Земли будут страдать от засухи и наводнений. Поскольку пресной воды будет всё меньше, то это приведёт к войнам за природные ресурсы. В итоге наша планета со временем может стать похожей на Венеру.
Солнечная геоинженерия и нарушение баланса. Некоторые специалисты считают, что изменение климата можно обратить вспять при помощи солнечной геоинженерии. Но эта технология может нести в себе ряд опасностей. Идея солнечной геоинженерии состоит в том, что определённые частицы можно поместить в атмосферу Земли, чтобы они отражали обратно солнечный свет до того, как он достигнет поверхности планеты. Считается, что это будет противодействовать парниковому эффекту, из-за которого наша планета нагревается. Но проблема в том, что в атмосфере Земли есть баланс, который поддерживает температуру планеты для того, чтобы жизнь на ней сохранялась и процветала. Если из-за солнечной геоинженерии этот баланс нарушится, то это может привести к ужасным последствиям. Температура планеты может резко снизиться, а сама Земля превратится в ледяной шар. Ещё один вариант - это убирать углекислый газ прямо из атмосферы, но если его будет слишком много, то тоже может возникнуть проблема с переохлаждением. Кроме того, неизвестно, как геоинженерные методы скажутся на экологии планеты и на её погодных условиях.
Уничтожение нанороботами. Специалисты полагают, что в течение ближайших десятилетий будут созданы микроскопические роботы. Эти роботы смогут выполнять самые разные функции, в том числе воспроизводить самих себя. Если в таких роботах появится какой-то дефект и они начнут бесконтрольно размножаться, то мы мало что сможем с этим сделать. Например, из-за сбоя в работе подобной технологии в организме человека могут начаться выделяться токсичные химические вещества. Это может привести к массовому вымиранию всего живого на планете.
Искусственный интеллект или смерть от Терминатора. Многие учёные настороженно относятся к потенциалу систем искусственного интеллекта: точнее, к тому, что произошло бы, если бы ИИ завладел миром. Считается, что к 2050 году устройства с искусственным интеллектом смогут большинство задач выполнять даже лучше, чем люди. Самое пугающее в этом то, что люди действительно умеют уничтожать планету и тратить природные ресурсы. Специалисты больше беспокоятся по поводу того, как конкретно в дальнейшем люди станут использовать системы ИИ. Последние могут стать опасными в руках злоумышленников, особенно если ИИ будут умнее среднестатистического человека: его можно будет просто попросить уничтожить Землю. Также роботы могут стать настолько развитыми, что приобретут самосознание и будут делать всё, чтобы выжить и размножаться.