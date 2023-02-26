Основные варианты конца света

Коллапс вакуума. Если бы по какой-то причине в космосе появился новый вакуум, более стабильный, чем тот, который существует сейчас, то это коренным образом изменило бы всё во Вселенной. Когда новый вакуум достигнет Земли, он разорвёт на части планету.

Гамма-всплеск энергии. Большинство таких всплесков в основном происходят в далёких галактиках. Однако случаются они во Млечном Пути, поэтому если когда-нибудь такой всплеск ударит по Земле, то он уничтожит её атмосферу и всё живое на планете. Считается, что гамма-всплеск в десять квадриллионов раз мощнее, чем энергия, которую вырабатывает солнце.

Катастрофическое изменение климата. Если мы оставим всё так, как есть, то это приведёт в итоге к катастрофе. И сейчас люди всё ещё не понимают до конца, насколько серьёзные последствия могут ожидать планету из-за изменения климата. Так, в недалёком будущем штормы и погода в целом ухудшатся. Отдельные регионы Земли будут страдать от засухи и наводнений. Поскольку пресной воды будет всё меньше, то это приведёт к войнам за природные ресурсы. В итоге наша планета со временем может стать похожей на Венеру.

Солнечная геоинженерия и нарушение баланса. Некоторые специалисты считают, что изменение климата можно обратить вспять при помощи солнечной геоинженерии. Но эта технология может нести в себе ряд опасностей. Идея солнечной геоинженерии состоит в том, что определённые частицы можно поместить в атмосферу Земли, чтобы они отражали обратно солнечный свет до того, как он достигнет поверхности планеты. Считается, что это будет противодействовать парниковому эффекту, из-за которого наша планета нагревается. Но проблема в том, что в атмосфере Земли есть баланс, который поддерживает температуру планеты для того, чтобы жизнь на ней сохранялась и процветала. Если из-за солнечной геоинженерии этот баланс нарушится, то это может привести к ужасным последствиям. Температура планеты может резко снизиться, а сама Земля превратится в ледяной шар. Ещё один вариант - это убирать углекислый газ прямо из атмосферы, но если его будет слишком много, то тоже может возникнуть проблема с переохлаждением. Кроме того, неизвестно, как геоинженерные методы скажутся на экологии планеты и на её погодных условиях.

Уничтожение нанороботами. Специалисты полагают, что в течение ближайших десятилетий будут созданы микроскопические роботы. Эти роботы смогут выполнять самые разные функции, в том числе воспроизводить самих себя. Если в таких роботах появится какой-то дефект и они начнут бесконтрольно размножаться, то мы мало что сможем с этим сделать. Например, из-за сбоя в работе подобной технологии в организме человека могут начаться выделяться токсичные химические вещества. Это может привести к массовому вымиранию всего живого на планете.