Особенности породы и другие причины, по которым собаки наклоняют голову, когда слушают людей

Особенности породы и другие причины, по которым собаки наклоняют голову, когда слушают людейОб этом интересно знать
Стремление понять речь человека. Когда человек общается с собакой, то она пытается уловить знакомые сочетания звуков. Для этого питомец может даже наклонять голову. Исследования демонстрируют, что собаки могут различать до нескольких десятков слов и ассоциировать их с предметами или действиями.
Улучшение восприятия звука. Это особенно часто бывает у пород с длинными ушами: спаниелей или бассет-хаундов.
Эмоциональная связь с хозяином. Наклоняя голову, собака пытается показать, что заинтересована в вашем эмоциональном состоянии. Особенно заметно это у лабрадоров, золотистых ретриверов.
Визуальное восприятие и особенности морды. Собакам, имеющим более выпуклую морду или длинную шерсть на морде, наклон головы помогает лучше рассмотреть выражение лица человека.
Привычка. Вполне возможно, что наклон головы связан у собаки с положительным подкреплением. То есть она, например, запомнила, что человек в ответ на это улыбается, смеётся или хвалит её.
Особенности нервной системы. Некоторые животные при помощи наклона головы могут пытаться компенсировать небольшие нарушения вестибулярного аппарата или какие-то особенности восприятия мира. Правда, если собака наклоняет голову постоянно и при этом у неё есть другие симптомы (к примеру, потеря равновесия), то это может указывать на заболевание.
Порода. Чаще склонны наклонять голову такие породы, как бордер-колли. В этот список входят и другие собаки с развитыми охранными или пастушьими инстинктами.