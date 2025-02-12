От 5 до 10 дней: сколько занимала поездка из Петербурга в Москву до появления поездов

Основными видами транспорта до середины XIX века были дилижансы и конные экипажи. Их скорость передвижения составляла примерно 10−15 км/ч. При этом нужно было делать перерывы во время поездки.

Самым быстрым вариантом транспорта был почтовый экипаж. Каждые 20−30 вёрст (21−32 км) он менял лошадей на почтовых станциях. В результате удавалось преодолевать 100−140 вёрст (110−150 км) в сутки, а весь путь от Петербурга до Москвы занимал 2,5−4 суток.

Если человек ехал на собственных лошадях, то скорость движения уменьшалась. Всё потому, что животным нужен был отдых. В этом случае путешествие занимало 5−7 дней.