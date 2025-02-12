От 5 до 10 дней: сколько занимала поездка из Петербурга в Москву до появления поездов

От 5 до 10 дней: сколько занимала поездка из Петербурга в Москву до появления поездовРаньше приходилось путешествовать на лошадях
Основными видами транспорта до середины XIX века были дилижансы и конные экипажи. Их скорость передвижения составляла примерно 10−15 км/ч. При этом нужно было делать перерывы во время поездки.
Самым быстрым вариантом транспорта был почтовый экипаж. Каждые 20−30 вёрст (21−32 км) он менял лошадей на почтовых станциях. В результате удавалось преодолевать 100−140 вёрст (110−150 км) в сутки, а весь путь от Петербурга до Москвы занимал 2,5−4 суток.
Если человек ехал на собственных лошадях, то скорость движения уменьшалась. Всё потому, что животным нужен был отдых. В этом случае путешествие занимало 5−7 дней.
Самый долгий способ передвижения — это дилижанс. Он представлял собой общественный экипаж, который следовал по определённому маршруту по расписанию. Из-за частых остановок в пути он проводил 4,5−6 дней.
На скорость передвижения от Петербурга до Москвы влияли и такие факторы, как погода, качество дороги, загруженность маршрута.
В целом в XVIII веке добраться из Санкт-Петербурга в Москву можно было за 5−10 дней, в начале XIX века — за 4−7 дней, после строительства шоссе в 1834 году — за 3,5−6 дней, после появления железной дороги — за 21 час 45 минут. В XX веке дорога занимала уже 7−8 часов, а в наше время — 4 часа (на «Сапсане») или 1 час (на самолёте).