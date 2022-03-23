Открыт способ создания теста для пиццы без дрожжей

Для создания теста смешивают муку, воду, соль, а затем помещают всё в автоклав. Последнее представляет собой устройство, напоминающее печь. Оно уничтожает вирусы и опасные бактерии при помощи горячего пара под давлением. Далее температура и давление увеличиваются, а по мере приготовления теста - постепенно снижаются.

Благодаря новому подходу можно будет создать бездрожжевые продукты для людей с аллергией.

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