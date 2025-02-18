Откуда на Земле появилась вода и другие тайны океана, которые учёные не могут объяснить

Почему косатки убивают больших белых акул? С 2017 года большие белые акулы выбрасываются на берег с вырванной печенью. Считается, что это сделали косатки. Учёные до сих пор не понимают, почему косатки стали охотиться на больших белых акул. Некоторые говорят, что дело в рыболовстве.

Откуда на Земле появилась вода? Существует две разновидности теорий, связанных с этим вопросам. Согласно первой, Земля образовалась в области космоса, где были камни и вода в той или иной форме. Второй тип теории гласит, что Земля образовалась в области космоса, где было слишком жарко, чтобы там существовала вода. А та вода, которая сейчас на Земле, была доставлена различными телами Солнечной системы. Например, метеоритами и другими космическими объектами.

Кто или что создало монумент Йонагуни? У берегов Йонагуни, самого южного из островов Рюкю в Японии, есть странное скальное образование. Обнаружено оно было аквалангистом Кихатиро Аратаке в 1986 году. Представляет собой этот памятник перпендикулярно сложенные блоки песчаника, параллельные стыки, спиральную «лестницу» и странные гравюры. И неизвестно, кем был сотворён этот памятник.

Откуда доносятся странные шумы океана? Один звук, названный Upsweep, впервые зафиксировало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в 1991 году. Продолжает регистрироваться этот звук и сегодня. Он представляет собой вопль, постоянно повышающийся по тону. Исходит он из точки между Новой Зеландией и Южной Америкой, а пик его активности приходится на весну и осень. Тем не менее учёные пока не поняли, что его вызывает. Ещё один странный звук — Ping. Этот шум постоянно доносится из пролива Фьюри и Гекла в канадской Арктике. Зарегистрирован он был в 2016 году. Один из самых громких подводных грохотов — это Bloop. Его смогли уловить в 1997 году с помощью гидрофонов, которые размещены на расстоянии тысяч километров друг от друга по всему Тихому океану.