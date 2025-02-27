Озеро Карачай, река Рио Тинто и другие самые опасные в мире водоёмы

Озеро Карачай, река Рио Тинто и другие самые опасные в мире водоёмыБудьте осторожны
Озеро Карачай. Оно расположено в Челябинской области. Это одно из наиболее радиоактивных мест на Земле. В 1990-х годах было обнаружено, что человек, который находился на берегу озера всего полчаса, получал смертельную дозу радиации.
Река Рио Тинто. Она имеет высокий уровень кислотности. При любом попадании её воды на кожу возникают сильные ожоги, а проглатывание приводит к отравлению.
Кипящее озеро. Его температура воды — 92 градуса по Цельсию. Объясняется это вулканической активностью под озером.
Озеро Киву. Это озеро на глубине имеет запасы метана и углекислого газа. В случае выброса они способны уничтожить всё живое вокруг.
Река Цитарум. Это самая грязная река в мире. В ней можно обнаружить пластик, бытовой мусор, химикаты.
Река Потомак. Она отличается мощными подводными течениями, способными унести даже опытного пловца. Особенно опасны «обратные течения», затягивающие людей под воду.
Голубая лагуна. Это заброшенный карьер, обладающий очень высоким уровнем щёлочности. Оксид кальция в этой воде может привести к серьёзным ожогам глаз и кожи.