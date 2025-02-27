Озеро Карачай, река Рио Тинто и другие самые опасные в мире водоёмы

Озеро Карачай. Оно расположено в Челябинской области. Это одно из наиболее радиоактивных мест на Земле. В 1990-х годах было обнаружено, что человек, который находился на берегу озера всего полчаса, получал смертельную дозу радиации.

Река Рио Тинто. Она имеет высокий уровень кислотности. При любом попадании её воды на кожу возникают сильные ожоги, а проглатывание приводит к отравлению.

Кипящее озеро. Его температура воды — 92 градуса по Цельсию. Объясняется это вулканической активностью под озером.

Озеро Киву. Это озеро на глубине имеет запасы метана и углекислого газа. В случае выброса они способны уничтожить всё живое вокруг.