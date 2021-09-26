Пальчиковые и мизинчиковые батарейки компании "Тест на правду" протестировали

Пальчиковые и мизинчиковые батарейки компании "Тест на правду" протестировалиИх сравнили с продуктами других известных производителей
Для проведения тестирования автор брал по два экземпляра батареек "Тест на правду" каждого типа (АА и ААА). Проверялись эти батарейки с помощью анализатора химических источников тока Яростанмаш АСК2.5.10.8 также по двум параметрам: по ёмкости и нагрузочной способности. Интересно, что сам производитель на официальном сайте указывает результаты тестирования своих продуктов в разных режимах, а также количество проданных экземпляров.
Для сравнения результатов тестирования с другими моделями батареек Алексей Надёжин взял продукты фирм Duracell, Energizer Alkaline, GP Super, Flarx, "Космос", "Фаза". На всех диаграммах приведены средние значения.
В итоге батарейки ААА компании "Тест на правду" оказались лучше по максимальной ёмкости, чем почти все остальные. Исключение - батарейки GP Super, которые показали результат на 1 процент выше. А при максимальной нагрузке "Тест на правду" обошли всех конкурентов.
У батареек "Тест на правду" АА значения оказались немного хуже. По ёмкости они заняли четвёртое место (перед ними - Energizer, GP Super и Duracell), а по работе при большой нагрузке - третье (сразу после GP Super и Duracell).