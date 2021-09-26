Пальчиковые и мизинчиковые батарейки компании "Тест на правду" протестировали

Для проведения тестирования автор брал по два экземпляра батареек "Тест на правду" каждого типа (АА и ААА). Проверялись эти батарейки с помощью анализатора химических источников тока Яростанмаш АСК2.5.10.8 также по двум параметрам: по ёмкости и нагрузочной способности. Интересно, что сам производитель на официальном сайте указывает результаты тестирования своих продуктов в разных режимах, а также количество проданных экземпляров.

Для сравнения результатов тестирования с другими моделями батареек Алексей Надёжин взял продукты фирм Duracell, Energizer Alkaline, GP Super, Flarx, "Космос", "Фаза". На всех диаграммах приведены средние значения.