Перечислены 10 фактов о смерти

Человек и после смерти некоторое время находится в сознании. Доктор Сэм Парниа из отдела реанимации в медицинском центре Лэнгона при Нью-Йоркском университете выяснил, что сознание человека сохраняется ещё примерно 20 секунд после смерти. Доказывают это и эксперименты на лабораторных крысах.

Зомби действительно существуют. Не так давно специалисты из Йельской школы медицины решили «воскресить» мозги свиных туш с близлежащей бойни. У них получилось: некоторые клетки мозга даже функционировали в течение 36 часов. Кроме того, начала работать иммунная система.

Для некоторых частей тела смерть — это не конец. Гены могут жить даже после смерти. Специалисты обнаружили, что гены мёртвых мышей и рыбок-данио после их смерти активизировались, иногда — даже на период до четырёх суток. Касалось этот генов иммунитета, стресса, развития.

Энергия остаётся даже после смерти. Первый закон термодинамики гласит, что питающая жизнь энергия сохраняется и не может быть уничтожена. Она просто перерождается.

Клиническая смерть может быть только очень сильным видением. В ходе исследования, опубликованного в журнале Neurology, учёные предположили, что клиническая смерть — пограничное между бодрствованием и сном состояние. Пока у учёных есть лишь обрывочные данные об этом явлении.