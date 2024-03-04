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Наука и технологии
Опубликовано 04 марта 2024, 16:21
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Перечислены 10 фактов о смерти

Вот что сейчас об этом явлении известно
Современным учёным удалось приблизиться к пониманию смерти с биологической и физической точки зрения. Например, выяснилось, что сознание у человека сохраняется ещё какое-то время после ухода из жизни.

Человек и после смерти некоторое время находится в сознании. Доктор Сэм Парниа из отдела реанимации в медицинском центре Лэнгона при Нью-Йоркском университете выяснил, что сознание человека сохраняется ещё примерно 20 секунд после смерти. Доказывают это и эксперименты на лабораторных крысах.

Зомби действительно существуют. Не так давно специалисты из Йельской школы медицины решили «воскресить» мозги свиных туш с близлежащей бойни. У них получилось: некоторые клетки мозга даже функционировали в течение 36 часов. Кроме того, начала работать иммунная система.

Для некоторых частей тела смерть — это не конец. Гены могут жить даже после смерти. Специалисты обнаружили, что гены мёртвых мышей и рыбок-данио после их смерти активизировались, иногда — даже на период до четырёх суток. Касалось этот генов иммунитета, стресса, развития.

Энергия остаётся даже после смерти. Первый закон термодинамики гласит, что питающая жизнь энергия сохраняется и не может быть уничтожена. Она просто перерождается.

Клиническая смерть может быть только очень сильным видением. В ходе исследования, опубликованного в журнале Neurology, учёные предположили, что клиническая смерть — пограничное между бодрствованием и сном состояние. Пока у учёных есть лишь обрывочные данные об этом явлении.

Перечислены 10 фактов о смерти
© Britannica

Мертвецов оплакивают даже животные. Известно, что это характерно для слонов, дельфинов, шимпанзе.

Захоронение покойников. Считается, что впервые до этого додумался гомо наледи (Homo naledi).

Живой труп. В таком состоянии находятся люди с синдромом Котара. Им кажется, что они давно мертвы, что им не хватает каких-то частей тела или что они потеряли душу.

Ногти и волосы после смерти не растут. Ногти у трупа кажутся длиннее, потому что кожа у него высыхает, отрывается от ногтей, стягивается вокруг лица.

Почему люди умирают? Самый простой ответ на этот вопрос заключается в том, что в определённый момент природа сама от нас избавляется.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.