Перечислены 10 лучших менеджеров паролей

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Перечислены 10 лучших менеджеров паролейОни помогут облегчить жизнь
Компания Cloud4Y опубликовала в блоге на "Хабре" перевод материала Миндаугаса Янциса (Mindaugas Jancis) с подборкой наиболее надёжных менеджеров паролей.
В список автора портала Cybernews вошли 10 сервисов. Они оказались лучшими по результатам тестирования экспертов сайта.
- Dashlane. Наиболее универсальный менеджер. Имеет облачное хранилище объёмом 1-5 ГБ, а также бесплатную версию с ограниченными возможностями. Можно установить в браузерах Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge. Им легко пользоваться, а в качестве бонуса есть VPN. Подписка же будет стоить 4,99 доллара (около 360 рублей) в месяц.
- NordPass. Обладает самым удобным и безопасным интерфейсом из всех, имеет расширение для Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave, Vivaldi, Edge. Тоже есть бесплатная версия, но и подписка стоит не так дорого - 2,49 доллара (порядка 180 рублей) в месяц при приобретении её на два года. Кроме того вам будет доступна функция шифрования XChaCha20 нового поколения, многофакторный вариант аутентификации, сканер утечки данных. Однако облачного хранилища у него нет.
- 1Password. Устанавливается в браузеры Chrome, Brave, Firefox, Edge, есть облачное хранилище вместимостью до 5 ГБ. Стоит от 2,99 доллара (218 рублей) в месяц, а вот бесплатной версии у него не предусмотрено. Как и техподдержки в чате - только по электронной почте.
- Keeper. Отличается большим числом функций: в нём даже можно обмениваться быстрыми сообщениями. Все данные можно сохранить в виде файлов формата PDF, CSV, JSON. Также менеджер совместим с браузерами Chrome, Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer. Однако бесплатной версии здесь нет (хотя есть пробный бесплатный период - 30 дней).
- Enpass. В программе есть встроенный генератор паролей, защита данных с помощью SQLCipher, двухфакторная аутентификация. Бесплатно ей можно пользоваться в браузерах Chrome, Firefox, Safari, Edge, Brave, Vivaldi, а за мобильную версию надо будет платить. Также из минусов - ограничение в 20 паролей.
- RoboForm. Одна из самых старых программ. Бесплатная версия у неё есть, однако для мобильных приложений она недоступна. Стоимость в месяц составляет от 1,66 доллара (около 120 рублей). Поддерживается Chrome, Edge, Firefox, Opera. Из минусов - нет чата-техподдержки для тех, кто без подписки, а также нельзя полностью отключить напоминания для ручной синхронизации.
- LastPass. Им можно пользоваться при работе в браузерах Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge (новая и старая версии). Есть облачное хранилище на 1 ГБ, многофакторная аутентификация и надёжная система 256-битного шифрования AES. Однако при этом сервис уже взламывали в 2019 году, а также здесь нет круглосуточной поддержки и анонимных платежей. Платная версия стоит 3 доллара (примерно 216 рублей) в месяц, но есть и многофункциональная бесплатная.
- RememBear. Здесь можно не только хранить пароли, но и синхронизировать и создавать их. Есть бесплатный вариант программы, но он предлагает очень ограниченное число возможностей. Подписка будет стоить 2,5 доллара (около 180 рублей) в месяц, что не так много. Из плюсов - простота использования, недорогая стоимость премиум-версии, неограниченный объём хранилища.
- Zoho Vault. Больше подходит для бизнеса и группового использования. У этого менеджера есть приятные функции: возможность сканирования даркнета, VPN. Поддерживается он в браузерах Chrome, Firefox, Safari, Edge, Brave, Vivaldi. В целом пользоваться им довольно просто, но доступ ко всем функциям стоить будет 3,6 доллара (около 260 рублей) ежемесячно. Хотя есть и бесплатная версия.
- Passbolt. Этот сервис имеет разрешения всего для двух браузеров: Chrome, Firefox. При этом приложений у него нет ни для компьютера, ни для телефона. Больше подходит для промышленных организаций и различных компаний. Есть бесплатная версия. Однако здесь отсутствует шифрование AES-256, нет техподдержки, а для тех, кто не очень хорошо разбирается в технологиях, им пользоваться будет сложно.