Перечислены бытовые вещи, которые делают воздух в доме тяжёлым

Старая краска. В ней содержатся летучие органические соединения, которые испаряются и портят воздух. Это касается даже красок, у которых плотно закрыта крышка. Поэтому лучше избавиться от остатков.

Старые ковры. Это отличная среда для размножения пылевых клещей. Они способны вызвать аллергию, астму, другие проблемы с дыханием. Если вы постоянно ощущаете заложенность носа и у вас хронические аллергии, причина может быть в старом ковре.

Освежители воздуха. В большинстве таких средств содержатся химические вещества, раздражающие дыхательные пути и вызывающие аллергию. К примеру фталаты и другие ароматизаторы способны привести к кашлю, головной боли, нарушениям уровня гормонов. Лучше заменить освежители на натуральные ароматизаторы (типа эфирных масел) либо чаще проветривать комнату.

Свечи из парафина. При их горении выделяются токсичные вещества. Особенно опасно пользоваться такими свечами в помещениях, которые плохо проветриваются. Лучше выбирать свечи из соевого масла или пчелиного воска.

Старая мягкая мебель. Со временем пена внутри неё разрушается и выделяет формальдегиды — токсичные вещества.