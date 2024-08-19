Перечислены эффективные способы избавления от неприятных запахов в холодильнике

С этой проблемой сталкиваются многие из нас

Даже если вы тщательно следите за состоянием своего холодильника, в нём всё равно могут появиться неприятные запахи. К счастью, их довольно просто устранить.