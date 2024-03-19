Перечислены факты о кошках, которые делают этих животных особенными

Мурлыканье. Каждая кошка обладает собственным звуком мурлыканья. Он может иметь разную высоту, тембр, громкость. Также кошки способны менять тональность мурлыканья при необходимости. Его звук обладает частотой от 20 до 150 Гц. Это оптимальный звуковой диапазон для стимуляции роста костей и тканей.

Усы. Правильно они называются «вибриссы». Длина и форма этих усов у каждой кошки уникальна. Также в них содержится большое количество нервных окончаний, которые помогают познавать мир.

Шершавый язык. За счёт такого языка кошка легко захватывает и удерживает пищу во время еды. Также он помогает ей убирать из шерсти грязь, остатки пищи и т. п.