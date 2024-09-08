Перечислены главные финансовые ошибки, из-за которых вы всё ещё бедны

Рост трат вместо роста инвестиций. Если вам повысили зарплату или неожиданно дали премию, то лучше использовать это для улучшения финансового положения. То есть эти деньги нужно тратить не на сиюминутные удовольствия, а инвестировать или же погасить ими существующие кредиты. В долгосрочной перспективе это приблизит вас к финансовой свободе.

Много подписок. Возможно, половиной этих сервисов вы даже не пользуетесь. По отдельности стоят они мало, но в этом и хитрость. Оставьте только действительно жизненно необходимые подписки.

Пренебрежение страховкой. Лучше страховать всё, что вы считаете ценным. Так у вас будет меньше повода для беспокойства.