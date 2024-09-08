Перечислены главные финансовые ошибки, из-за которых вы всё ещё бедны

Перечислены главные финансовые ошибки, из-за которых вы всё ещё бедныОбратите на них внимание
Рост трат вместо роста инвестиций. Если вам повысили зарплату или неожиданно дали премию, то лучше использовать это для улучшения финансового положения. То есть эти деньги нужно тратить не на сиюминутные удовольствия, а инвестировать или же погасить ими существующие кредиты. В долгосрочной перспективе это приблизит вас к финансовой свободе.
Много подписок. Возможно, половиной этих сервисов вы даже не пользуетесь. По отдельности стоят они мало, но в этом и хитрость. Оставьте только действительно жизненно необходимые подписки.
Пренебрежение страховкой. Лучше страховать всё, что вы считаете ценным. Так у вас будет меньше повода для беспокойства.
Страх перед «умными» кредитами. Плох всё же не сам кредит, а высокие проценты к нему. На самом деле при помощи кредита можно генерировать прибыль. Но работает это только при наличии капитала, которым этот кредит можно в любой момент погасить, и доходного инструмента. Допустим, вы можете какие-то свои расходы оплачивать с кредитки, вкладывая деньги в инструмент дохода, а к концу льготного периода на карте вернуть потраченную сумму. В результате разница между полученным доходом и процентами (которых не было) по кредиту и станет чистой прибылью.
Уплата налогов сверх законного минимума. Если вы работаете по трудовому договору, то отдаёте государству 13% НДФЛ, социальные и пенсионные отчисления (то есть из ваших денег формируется пенсия нынешних пенсионеров). Но если перейти на самозанятость, то можно при доходе до 200 тысяч рублей в месяц платить всего 6% налогов месяц, куда входит и медицинское страхование. Кроме того, часть уплаченных налогов можно вернуть при оплате образования, лечения, покупке жилья, а заказывать электронику вплоть до суммы таможенной пошлины и 10−15 тысяч сверх неё выгоднее всего из Китая.