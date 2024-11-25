Перечислены главные критерии выбора живой ёлки на Новый год

Перечислены главные критерии выбора живой ёлки на Новый годОни помогут вам не прогадать
Виды живых ёлок. Наиболее популярные — это ель обыкновенная, пихта Нордмана, сосна обыкновенная, голубая ель. У обычной ёлки приятный аромат, но она быстро осыпается и имеет колючую хвою. Пихта не будет осыпаться даже в тепле, простоит долго. Но и стоит она дороже обычной ели. Простая сосна долго стоит, имеет сильный хвойный аромат, но меньше всего напоминает обычную праздничную ёлку. Голубая ель долговечнее, чем обычная, но у неё очень колючая хвоя, выше цена.
Пространство в доме. Если у вас высота потолка 2,5−3 метра, но поставить получится туда ёлку высотой до 2 метров. Также учитывайте, что сосны и ели в принципе занимают довольно много места.
Свежесть ели. Хвоя должна быть у ели упругой и яркой, не осыпаться при лёгком встряхивании. Свежий срез у дерева должен быть светлым и немного влажным. Кроме того, ёлка должна иметь сильный хвойный аромат.
Форма дерева. В идеале ёлка должна быть равномерно покрыта хвоей, иметь симметричную и пышную крону.
Места продажи. Выбирайте для покупки легальные торговые точки. Кроме того, дерево должно находиться в прохладном месте.
Транспортировка. Прижмите ветки к стволу и оберните ель сеткой либо плотной тканью перед перевозкой. В машине дерево должно находиться в горизонтальном положении.
Уход за елью. Сразу после того, как ёлка окажется дома, обновите срез на 2−3 см. Также проверяйте уровень воды у дерева: ей может понадобиться до 1 л в сутки.