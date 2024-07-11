Перечислены главные мифы о голубях

Голуби плохие родители. На самом же деле они относятся к своим птенцам очень внимательно. О потомстве заботятся сразу оба родителя: они высиживают яйца, кормят птенцов.

Голуби шпионят. Во времена войн их действительно использовали для передачи сообщений. Однако сейчас по большей части эти птицы никак не связаны с разведкой.

Все голуби выглядят одинаково. Существует большое количество разных видов голубей. Они отличаются друг от друга размером, окрасом, поведением.