Перечислены лучшие игры для собак на улице

Игра «Апорт". Суть игры в том, чтобы пёс принёс хозяину какой-либо предмет.

Мячи. Резиновые мячики будут практичнее тканевых. А вообще играть с ними любят все собаки.

Фрисби. Сначала лучше будет, если вы не станете запускать летающую тарелку слишком далеко и высоко. Благодаря этой игре у питомца развивается координация, укрепляются мышцы, тренируется зрение.

Прыжки через препятствие. Например, собака может перепрыгивать через деревья, бордюры и пр.

Аджилити. В ходе этой игры питомец должен преодолеть полосу препятствий. Обязательно поощрите его лакомством после окончания игры.