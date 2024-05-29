Перечислены лучшие игры для собак на улице

Перечислены лучшие игры для собак на улицеОни точно понравятся вашему питомцу
Игра «Апорт". Суть игры в том, чтобы пёс принёс хозяину какой-либо предмет.
Мячи. Резиновые мячики будут практичнее тканевых. А вообще играть с ними любят все собаки.
Фрисби. Сначала лучше будет, если вы не станете запускать летающую тарелку слишком далеко и высоко. Благодаря этой игре у питомца развивается координация, укрепляются мышцы, тренируется зрение.
Прыжки через препятствие. Например, собака может перепрыгивать через деревья, бордюры и пр.
Аджилити. В ходе этой игры питомец должен преодолеть полосу препятствий. Обязательно поощрите его лакомством после окончания игры.
Найди выход. Для этого вам понадобится территория с довольно высоким забором (чтобы питомец не мог через него перепрыгнуть). Выйдите за эту территорию и позовите собаку к себе.
Отними мою игрушку. Хозяин должен держать игрушку с одной стороны, а собака — с другой. На улице эта игра будет происходить ещё активнее, чем дома.
Прятки. Вы можете спрятаться за постройками, горками, деревьями, а питомец должен вас найти.
Поиск вещей. Спрячьте какую-нибудь свою вещь и дайте собаке команду «Ищи».
Поиск угощения. Эта игра поможет собаке натренировать нюх. Вы можете спрятать «приз» (лакомство) под листвой или закопать в земле (но неглубоко). Но важно следить, чтобы в процессе игры питомец не кусался.