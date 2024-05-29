Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 29 мая 2024, 03:00
1 мин.

Перечислены лучшие игры для собак на улице

Они точно понравятся вашему питомцу
С собакой обязательно нужно гулять, а разнообразить такой досуг вы можете при помощи игр.
Перечислены лучшие игры для собак на улице
© Kandinsky generative art

Игра «Апорт". Суть игры в том, чтобы пёс принёс хозяину какой-либо предмет.

Мячи. Резиновые мячики будут практичнее тканевых. А вообще играть с ними любят все собаки.

Фрисби. Сначала лучше будет, если вы не станете запускать летающую тарелку слишком далеко и высоко. Благодаря этой игре у питомца развивается координация, укрепляются мышцы, тренируется зрение.

Прыжки через препятствие. Например, собака может перепрыгивать через деревья, бордюры и пр.

Аджилити. В ходе этой игры питомец должен преодолеть полосу препятствий. Обязательно поощрите его лакомством после окончания игры.

Перечислены лучшие игры для собак на улице
© Freepik

Найди выход. Для этого вам понадобится территория с довольно высоким забором (чтобы питомец не мог через него перепрыгнуть). Выйдите за эту территорию и позовите собаку к себе.

Отними мою игрушку. Хозяин должен держать игрушку с одной стороны, а собака — с другой. На улице эта игра будет происходить ещё активнее, чем дома.

Прятки. Вы можете спрятаться за постройками, горками, деревьями, а питомец должен вас найти.

Поиск вещей. Спрячьте какую-нибудь свою вещь и дайте собаке команду «Ищи».

Поиск угощения. Эта игра поможет собаке натренировать нюх. Вы можете спрятать «приз» (лакомство) под листвой или закопать в земле (но неглубоко). Но важно следить, чтобы в процессе игры питомец не кусался.