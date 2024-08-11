Перечислены малоизвестные факты о домашних кошках

Мурчание с лечебным эффектом. Частота мурлыканья кошек составляет от 25 до 150 Гц. Некоторые учёные считают, что это способствует заживлению тканей и костей.

Способность к навигации. Специалисты полагают, что кошки для ориентирования в пространстве используют комбинацию комбинацию солнечной навигации и чувствительности к магнитным полям. В некоторых случаях к этому добавляются слуховые и обонятельные способности.

Память. У кошек есть долгосрочная память. Она может быть даже лучше, чем у собак.

Множество голосов. «Вокальный репертуар» кошек состоит из более 100 различных звуков.

"Генетические подушки" на лапках. Цвет этих подушечек связан с цветом шерсти питомца. Если кошка светлая, то они будут розовые, если тёмная — тоже тёмные.