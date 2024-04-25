Перечислены малоизвестные факты о кофе

Перечислены малоизвестные факты о кофеОни вас удивят
Кофе можно есть. Его используют для изготовления энергетических батончиков. В молотом виде добавляют кофе в соусы, шоколадные изделия, выпечку.
Самый дорогой кофе. Это Kopi Luwak. 500 г такого кофе стоит 700 долларов.
Три вида кофейных зёрен. Это арабика, робуста, либерика. Самый распространённый вариант — первый.
Кофе был открыт козами. Есть легенда, что козы как-то раз полакомились неизвестными плодами с куста и стали очень активными. К этим плодам затем возник интерес и у людей.
Кофе выращивают в «Зерновом поясе". То есть в странах, которые находятся между Тропиком Козерога и Тропиком Рака.
Больше всего любят кофе жители Финляндии. В год они потребляют более чем 12 кг на одного человека. За ними идут жители Норвегии, Исландии и Дании. Меньше всего кофе пьют те, кто живёт в некоторых странах Африки.