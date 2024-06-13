Перечислены места на Земле, которые можно увидеть из космоса

Гималаи. Самые впечатляющие горные хребты, которые можно увидеть из космоса. Это место также охватывает пять стран: Индию, Непал, Бутан, Китай, Пакистан. Здесь же находится Эверест.

Великие пирамиды Гизы, Египет. Все три пирамиды можно рассмотреть и на Международной космической станции. Но для этого понадобится зум-объектив или камеры высокого разрешения, которые направлены на плато Гиза.

Гранд-Каньон, США. Удалось сделать несколько снимков этого места при помощи камеры EarthKAM на борту Международной космической станции. Из космоса вы сможете увидеть изогнутую форму каньона, озеро Мид, плато Колорадо, Лас-Вегас.

Река Амазонка. Её длина — не менее 6400 км. Из космоса она представляется в виде золотой линии.