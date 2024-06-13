Перечислены места на Земле, которые можно увидеть из космоса

Перечислены места на Земле, которые можно увидеть из космосаСреди них, например, Гималаи
Гималаи. Самые впечатляющие горные хребты, которые можно увидеть из космоса. Это место также охватывает пять стран: Индию, Непал, Бутан, Китай, Пакистан. Здесь же находится Эверест.
Великие пирамиды Гизы, Египет. Все три пирамиды можно рассмотреть и на Международной космической станции. Но для этого понадобится зум-объектив или камеры высокого разрешения, которые направлены на плато Гиза.
Гранд-Каньон, США. Удалось сделать несколько снимков этого места при помощи камеры EarthKAM на борту Международной космической станции. Из космоса вы сможете увидеть изогнутую форму каньона, озеро Мид, плато Колорадо, Лас-Вегас.
Река Амазонка. Её длина — не менее 6400 км. Из космоса она представляется в виде золотой линии.
Большой Барьерный риф, Австралия. Это одно из семи чудес света, которое можно наблюдать из космоса.
Пальмовый остров, Дубай. Строительство Пальмовых островов началось в 2001 году. Планируется, что состоять они будут из Пальмы Джумейра, Пальмы Джебель Али и острова Дейра.
Медный рудник Кеннекотт, США. Он представляет собой один из крупнейших рудников в мире. Ожидается, что расширяться он будет до 2030 года.