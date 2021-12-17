Перечислены методы, позволяющие быстро сосредоточиться на задаче

Учёные из Калифорнийского университета перечислили методы, которые помогают человеку сосредоточиться на определённой задаче, даже если изначально его мысли до этого были связаны с чем-то вроде еды, которую нужно купить на ужин. Как отмечает один из авторов исследования Линли Теркельсон, подобное «блуждание разума», если оно будет продолжаться довольно долго, может негативно повлиять на человека: например, вызвать сложности с запоминанием информации.