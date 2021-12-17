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Перечислены методы, позволяющие быстро сосредоточиться на задаче

Они помогут избавиться от «блуждающих мыслей»
Многие сталкивались с ситуацией, когда всё никак не удаётся сосредоточить своё внимание на каком-то деле. Всё потому, что в голову лезут разные мысли, совсем не связанные с этой задачей. О способах борьбы с таким состоянием - в статье издания Medical Xpress.
Перечислены методы, позволяющие быстро сосредоточиться на задаче

Учёные из Калифорнийского университета перечислили методы, которые помогают человеку сосредоточиться на определённой задаче, даже если изначально его мысли до этого были связаны с чем-то вроде еды, которую нужно купить на ужин. Как отмечает один из авторов исследования Линли Теркельсон, подобное «блуждание разума», если оно будет продолжаться довольно долго, может негативно повлиять на человека: например, вызвать сложности с запоминанием информации.

Перечислены методы, позволяющие быстро сосредоточиться на задаче

Для того чтобы избавиться от «блуждающих мыслей», нужно сфокусировать своё внимание на том, что происходит в настоящий момент. В этом может помочь медитация, дыхательные упражнения. Также Теркельсон говорит, что можно ещё обращать внимание на запах и вкус пищи, которую вы едите или собираетесь съесть.

Источник: Medical Xpress
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