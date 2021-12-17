Перечислены методы, позволяющие быстро сосредоточиться на задаче

Перечислены методы, позволяющие быстро сосредоточиться на задачеОни помогут избавиться от «блуждающих мыслей»
Учёные из Калифорнийского университета перечислили методы, которые помогают человеку сосредоточиться на определённой задаче, даже если изначально его мысли до этого были связаны с чем-то вроде еды, которую нужно купить на ужин. Как отмечает один из авторов исследования Линли Теркельсон, подобное «блуждание разума», если оно будет продолжаться довольно долго, может негативно повлиять на человека: например, вызвать сложности с запоминанием информации.
Для того чтобы избавиться от «блуждающих мыслей», нужно сфокусировать своё внимание на том, что происходит в настоящий момент. В этом может помочь медитация, дыхательные упражнения. Также Теркельсон говорит, что можно ещё обращать внимание на запах и вкус пищи, которую вы едите или собираетесь съесть.